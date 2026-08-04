Мы в ответе за тех, кого купили»: сколько стоит завести собаку в Хабаровске

Фото: Сгенерировано Gemini.com

Фото: Сгенерировано Gemini.com

Корреспондент «Комсомольской правды – Хабаровск» всерьез задумалась о пополнении в семье. Умилительные видео с щенками в соцсетях сделали своё дело, но, как только дело дошло до похода в зоомагазин и звонков в ветклиники, эйфория сменилась арифметикой. Сколько на самом деле стоит первый месяц содержания хвостатого друга в условиях дальневосточных цен? Вместе с экспертами мы разложили по полочкам все траты – от миски до первой прививки.

Хвостатый бюджет

Первый месяц с собакой является самым затратным: нужно разом закрыть все базовые потребности – от миски до ветеринарного обследования. Грамотное планирование бюджета поможет избежать импульсивных покупок и при этом не упустить действительно важные вещи.

Перед тем как составлять список, стоит изучить особенности выбранной породы. Как отмечает хабаровский кинолог Дмитрий Воронов, «у разных собак свои потребности, и это напрямую влияет на набор необходимых товаров. Ошибка новичков – покупать всё подряд, ориентируясь на рекламу, а не на тип шерсти или активность питомца».

Стартовый набор

Мы проанализировали цены в хабаровских сетях («Зоолайн», «Четыре лапы», «Бетховен») и составили базовую корзину для собаки средней породы (лабрадор, хаски, овчарка).

* Миска (металлическая, устойчивая) – 339 руб.

* Лежанка (размер L) – 1 834 руб.

* Переноска для средних пород – 3 367 руб.

* Поводок-рулетка (до 5 метров) – 2 030 руб.

* Ошейник (нейлоновый с утяжелением) – 753 руб.

* Игрушки (мяч или канат) – от 245 до 890 руб.

«Игрушки нужны не только для развлечения, – объясняет специалист по поведению животных Анна Ковалева Хабаровск. – Они помогают отвлечь щенка от порчи мебели и становятся инструментом воспитания. Но не покупайте сразу 10 штук. Щенок оценит 2–3, остальное – выброшенные деньги».

Гигиена и комфорт

Фото: Железная Валерия

Помимо базовых предметов, сразу понадобятся средства регулярного ухода.

«В Хабаровске из-за влажного климата и резких перепадов температур особенно важно следить за кожей и подушечками лап», – предупреждает грумер Елена Шестакова.

В ассортименте магазинов города – шампуни для разных пород и видов шерсти. Рассмотрим стандартный набор:

Ножницы для стрижки когтей (гильотина) – 498 руб.

Пуходёрка (для подшерстка) – 639 руб.

Шампунь гипоаллергенный (универсальный) – 348 руб.

Зубная паста для животных (со вкусом печени) – 325 руб.

Впитывающие пелёнки (45×60 см), 2 упаковки по 20 шт. – 2 166 руб.

Спрей для приучения к туалету – 274 руб.

Эти товары помогают мягко адаптировать собаку к новым условиям, заметно облегчая жизнь владельцу и снижая стресс у щенка.

Питание

Фото: Железная Валерия

В хабаровских зоомагазинах представлены корма от эконом до холистик-класса. Чтобы правильно подобрать рацион, лучше проконсультироваться с заводчиком или ветеринаром.

Корм для средних пород (супер-премиум, 2 кг) – 1 216 руб.

Лакомства: палочки для чистки зубов – 208 руб.

Лакомство из утиной грудки (вяленое) – 281 руб.

«Лакомства – это инструмент дрессировки, который укрепляет связь между собакой и хозяином, – говорит кинолог Дмитрий Воронов. – Но в Хабаровске летом я рекомендую убирать мясные лакомства из кармана – они быстро портятся на жаре. Используйте сухие крекеры для собак».

Ветклиники

Фото: Сгенерировано Gemini.com

Забота о здоровье – обязательная часть ответственности. Регулярные осмотры помогают выявить скрытые проблемы на ранней стадии. Сразу после появления питомца в доме нужно запланировать первичный осмотр.

Мы узнали расценки в трех клиниках краевой столицы («Доктор Вет», «Айболит» и ветклиника на Павла Морозова). В среднем цена в городе составляет:

Первичный приём (взвешивание, термометрия, осмотр слизистых и кожи) – 950 руб. Это базовый чек-ап, позволяющий убедиться, что собака здорова.

Далее – этап обязательной вакцинации:

Комплексная вакцина (от чумы, аденовируса, парвовируса) – 2 050 руб.

Прививка от бешенства – 1 800 руб.

«Окончательный график и состав вакцин определяет врач с учётом возраста и анамнеза, – объяснили нам в ветклинике. – В Хабаровске есть своя специфика: высокий риск лептоспироза из-за близости реки Амур, поэтому я всегда рекомендую включать эту вакцину в комплекс».

Стартовый набор (лежак, переноска, миски) - 8 300

Уход и гигиена (пеленки, шампунь, спрей) - 4 300

Питание (корм + лакомства на месяц) - 1 700

Ветеринария (осмотр + 2 прививки) - 4 800

Итого: 19 100 руб.

Да, это немало. Но стоит понимать, что такой высокий бюджет именно из-за разовых покупок (переноска, лежанка, поводок). В последующие месяцы расходы заметно снижаются: останется только корм, пелёнки и ежегодная ревакцинация.

Планирование бюджета на старте делает появление питомца в доме не только радостным, но и максимально комфортным – и для собаки, и для её новых хозяев. Не забывайте следить за акциями в крупных сетях, там часто проходят скидки на крупные товары (клетки и лежаки), что может сократить вашу стартовую сумму на 15–20%.