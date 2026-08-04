В Хабаровске ввели режим повышенной готовности: уровень Амура у краевого центра поднимается

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Вода у краевой столицы достигла 417 см и продолжает прибывать. По прогнозам гидрологов, к 5–8 августа уровень может подняться до 430–450 см. Власти запустили дорожную карту противопаводковых мероприятий. Что уже делают и к чему готовиться жителям — в материале «КП».

Вода прибывает

Уровень Амура у Хабаровска на сегодняшний день составляет 417 см. За сутки вода поднялась на 6 см. Гидрологи прогнозируют: к 5–8 августа уровень может достичь отметки 430–450 см.

В связи с этим в городе ввели режим повышенной готовности. Решение принято для оперативного реагирования на возможный паводок.

«Ситуация на Амуре, хоть и не критическая, требует пристального внимания и заблаговременных мер. Режим повышенной готовности позволит нам быстро и слаженно реагировать, если уровень воды продолжит расти», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Дорожная карта: что предусмотрено

В действие вводится дорожная карта выполнения мероприятий по защите населения и территории города. Документ утверждён ещё в 2021 году и предусматривает комплекс мер на случай значительного подъёма воды.

Среди ключевых действий:

- приведение в готовность сил системы предупреждения ЧС;

- формирование оперативных групп;

- при необходимости — введение круглосуточного дежурства руководителей и специалистов.

Особое внимание — участкам, где риск подтопления наиболее высок. При достижении уровня воды в 430 см начнётся реализация адресных мер.

Кто и что делает

Управление по делам ГО и ЧС администрации города обеспечит выдачу насосного оборудования из городского резерва.

МУП «Южное» организует установку насосных установок и мотопомп в районах улиц Вилюйской, Прибрежной и Архаринской, а также создаст насыпные защитные сооружения. Предприятие готово приступить к откачке воды.

МУП «Водоканал» займётся монтажом пневматического запорного устройства и подготовкой оборудования для насосов.

МКУ «Центр проведения спасательных работ» выдаст необходимое оборудование из резерва — насосные установки, мотопомпы и комплектующие к ним.

Все мероприятия направлены на предупреждение чрезвычайной ситуации, снижение возможного ущерба и обеспечение безопасности жителей.

Что делать жителям

Владельцев дачных участков на левом берегу Амура просят по возможности вывезти урожай и следовать рекомендациям сотрудников управления ГОЧС.

Уже скорректированы площадки для пассажиров речного транспорта. Информация об этом публикуется в аккаунтах администрации Хабаровска в социальных сетях и на официальном сайте.

Оперативную информацию можно уточнить у диспетчера по телефону: 8-924-310-61-39.