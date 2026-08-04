В Хабаровске ввели режим повышенной готовности: уровень Амура у краевого центра поднимается

Вода у краевой столицы достигла 417 см и продолжает прибывать. По прогнозам гидрологов, к 5–8 августа уровень может подняться до 430–450 см. Власти запустили дорожную карту противопаводковых мероприятий. Что уже делают и к чему готовиться жителям — в материале «КП».
Уровень Амура у Хабаровска на сегодняшний день составляет 417 см. За сутки вода поднялась на 6 см. Гидрологи прогнозируют: к 5–8 августа уровень может достичь отметки 430–450 см.
В связи с этим в городе ввели режим повышенной готовности. Решение принято для оперативного реагирования на возможный паводок.
«Ситуация на Амуре, хоть и не критическая, требует пристального внимания и заблаговременных мер. Режим повышенной готовности позволит нам быстро и слаженно реагировать, если уровень воды продолжит расти», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В действие вводится дорожная карта выполнения мероприятий по защите населения и территории города. Документ утверждён ещё в 2021 году и предусматривает комплекс мер на случай значительного подъёма воды.
Среди ключевых действий:
- приведение в готовность сил системы предупреждения ЧС;
- формирование оперативных групп;
- при необходимости — введение круглосуточного дежурства руководителей и специалистов.
Особое внимание — участкам, где риск подтопления наиболее высок. При достижении уровня воды в 430 см начнётся реализация адресных мер.
Управление по делам ГО и ЧС администрации города обеспечит выдачу насосного оборудования из городского резерва.
МУП «Южное» организует установку насосных установок и мотопомп в районах улиц Вилюйской, Прибрежной и Архаринской, а также создаст насыпные защитные сооружения. Предприятие готово приступить к откачке воды.
МУП «Водоканал» займётся монтажом пневматического запорного устройства и подготовкой оборудования для насосов.
МКУ «Центр проведения спасательных работ» выдаст необходимое оборудование из резерва — насосные установки, мотопомпы и комплектующие к ним.
Все мероприятия направлены на предупреждение чрезвычайной ситуации, снижение возможного ущерба и обеспечение безопасности жителей.
Владельцев дачных участков на левом берегу Амура просят по возможности вывезти урожай и следовать рекомендациям сотрудников управления ГОЧС.
Уже скорректированы площадки для пассажиров речного транспорта. Информация об этом публикуется в аккаунтах администрации Хабаровска в социальных сетях и на официальном сайте.
Оперативную информацию можно уточнить у диспетчера по телефону: 8-924-310-61-39.