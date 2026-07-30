Бензин для аграриев: сельхозпредприятиям края будет отгружено 300 тонн топлива

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Сельхозпредприятия края получат 316 тонн дизельного топлива. В отдалённые районы уже отгружены бензин и солярка. При этом продажа в канистры на АЗС временно ограничена, а жители могут заправлять только в бак. Подробности — в материале «КП».

На заседании президиума правительства края под председательством вице-губернатора Сергея Кузнецова обсудили обеспечение топливом сельхозпредприятий региона. Заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева доложила о поставках.

«С АО "Независимая нефтегазовая компания" отработана поставка 316 тонн дизельного топлива для предприятий агропромышленного комплекса. Вопрос поставок топлива, в том числе на АЗС, держим на круглосуточном контроле, стабилизируем ситуацию», — сказала Ирина Горбачева.

Это значит, что аграрии смогут продолжить сезонные работы без сбоев. Дизельное топливо — основа для уборочной и других полевых работ, и его наличие критически важно для продовольственной безопасности края.

За прошедшую неделю отгрузки шли по нескольким направлениям: В Николаевский, имени Полины Осипенко и Ульчский районы, а также в Солнечный округ доставлено 65 тонн АИ-92, 50 тонн АИ-95, 60 тонн дизельного топлива. В Верхнебуреинский район 30 тонн АИ-92, 60 тонн АИ-95. В Ванинский и Советско-Гаванский районы 110 тонн АИ-92, 30 тонн АИ-95 и 30 тонн дизельного топлива.

Всего в Хабаровском крае работают 183 автозаправочные станции. Региональные ведомства продолжают ежедневно взаимодействовать с федеральным центром и нефтяными компаниями, чтобы обеспечить топливом предприятия и население края.

Кто может заправляться

В Ванинском и Советско-Гаванском районах АЗС «Трансбункер» отпускают бензин только предприятиям и организациям жизнеобеспечения, а также экстренным службам. Остальные автозаправки, кроме «Биксур», тоже работают только с предприятиями.

Для жителей этих районов единственная возможность приобрести бензин — АЗС «Биксур». Здесь действует ограничение: не более 30 литров в бак.

В остальных территориях края работают АЗС компании «ННК». На всех 106 автозаправках сети топливо отпускается исключительно в бак транспортных средств. Продажа в канистры временно ограничена. Это сделано для того, чтобы предотвратить искусственный ажиотаж и перекупство.

Ограничения на продажу топлива в канистры, предупреждают в краевом правительстве, вынужденная мера. Как показала практика, в периоды напряжённости с поставками появляются желающие создать запасы впрок, что только обостряет ситуацию. Заправка «в бак» позволяет справедливо распределять ресурсы и не допускать дефицита.

Напомним, что накануне в Ванинский и Советско-Гаванский районы отгружено четыре бензовоза общим объёмом 85 тонн. Выработан механизм регулярных поставок топливных ресурсов, контролируется ситуация для минимизации сбоев поставок.

«Мы постепенно стабилизируем ситуацию с продажей топлива на автозаправочных станциях муниципалитетов. Поэтому планируем в ближайшие дни нормализовать продажи, как минимум, на всех шести АЗС сети компании "Трансбункер". Топливо будет в наличии. Кроме того, мы контролируем загрузку каждого бензовоза, который доставляет бензин потребителям, особенно в удалённые территории, чтобы исключить возможные махинации», — сказал министр энергетики края Герман Тютюков.

Также 30 тонн топлива поступило в Верхнебуреинский район. Сейчас оно распределяется по заправочным станциям, чтобы исключить ажиотаж на пунктах розничных продаж.