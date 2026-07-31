Снова на лёд: хоккейный клуб «Амур» примет участие в мемориале Ромазана

Фото: Виктория Андреева

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» с 25 по 29 августа примет участие старейшем предсезонном турнире КХЛ – мемориале Ромазана. Он состоится в Магнитогорске на льду «Арены-Металлург». Для «тигров» эти матчи станут вторым и главным этапом подготовки к регулярному чемпионату. Этот турнир максимально приближен к старту регулярки, а уровень оппонентов заметно выше.

Старейший турнир предсезонки

Мемориал Ромазана проводится с небольшими перерывами с 1992 года. За свою историю он повидал множество участников. Болельщики, посещавшие первые розыгрыши, могли видеть в Магнитогорске клубы из стран, которые сегодня кажутся экзотическими для подобных турниров, – Франции, Швейцарии, Украины, Финляндии и Швеции. Каждая из этих стран была представлена одним клубом в разные годы.

Однако начиная с 2001 года (за исключением разового участия «Куньлуня» в 2017-м) турнир надолго стал вотчиной исключительно отечественных команд. Долгое время мемориал интересовал в первую очередь соседей, расположенных неподалеку от Магнитогорска. Сегодня же формат возвращается к тому, что мы видели в «нулевых»: сбор российских клубов разного уровня, при этом не всегда территориально близких. Показательно, что в этом году на турнире не сыграет фарм-клуб «Металлурга» из ВХЛ – «Магнитка», которая, к слову, выиграла прошлый розыгрыш трофея.

Снова пятерка

Спустя пять лет число участников вновь увеличилось до пяти. В этом году за трофей поборются «Металлург» (Магнитогорск), «Трактор» (Челябинск), «Лада» (Тольятти), «Салават Юлаев» (Уфа) и «Амур» (Хабаровск).

О трех из пяти соперников мы уже рассказывали ранее, примерно представляя, чего от них ждать на турнире. А вот команды из Челябинской области в новом состоянии мы еще не рассматривали.

Хозяева арены – «Металлург» – провели несколько точечных усилений, хотя прогнозировать их финальный состав пока сложно. В команду пришли вратарь Егор Заврагин из питерского СКА, проявивший себя в КХЛ Степан Старков из «Адмирала» и Нэйтан Тодд из «Ак Барса». Однако и потери серьезны: несколько игроков уехали в НХЛ и европейские лиги, часть перешла в другие клубы-гранды.

В свою очередь, челябинский «Трактор» удивил публику своими новичками, которых мы, вероятно, увидим в Магнитогорске: защитник Хенрик Хёйкеланн, ярко проявивший себя на последнем чемпионате мира в составе сборной Норвегии, и Натан Лежар – воспитанник системы «Нью-Джерси Девилз». При этом клуб покинули сразу несколько любимцев местной публики: Логан Дэй, Джордан Гросс, Егор Коршков и Джошуа Ливо.

Таким образом, фавориты старейшего предсезонного кубка на данный момент выглядят ослабленными. Теоретически это дает всем участникам шанс проявить себя на равных.

До старта – меньше месяца

С 25 по 29 августа в Магнитогорске пройдет мемориал Ромазана. С особым рвением команды, конечно, биться за этот трофей не будут, однако для всех это прекрасная возможность проверить новые сочетания и оценить резерв, который может пригодиться в основной обойме. Кроме того, к концу августа каждый клуб может получить свежее усиление, и к моменту финальной сирены турнира уже примерно станет ясно, с каким именно составом команды подойдут к старту нового сезона.