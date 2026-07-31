Новые бульвары и фасады в стиле «ампир»: финансовую поддержку получит Хабаровский край в 2027 году

Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДФО

Регион получит дополнительную поддержку от Правительства России – на развитие инфраструктуры для инвесторов и благоустройство городов. Предложения края поддержал Юрий Трутнев на заседании правкомиссии в Якутске. Что изменится в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре – в материале «КП».

Заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока прошло в Якутске под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Хабаровский край представил свои предложения, и они получили поддержку.

Юрий Трутнев напомнил о масштабах работы по программе президентской дальневосточной Единой субсидии.

«Всего за время нашей работы по программе на Дальнем Востоке построено и реконструировано более 2 тысяч социальных объектов – школ, больниц, детских садов, учреждений культуры и спорта, отремонтировано около 2 тысяч дворов. Мы продолжаем выполнять работу по поручениям Президента России, в том числе по реализации мастер-планов», - отметил полпред.

По словам полпреда, реновация городов меняет качество жизни более половины населения Дальнего Востока. В рамках мастер-планов в ДФО приходит более 3 трлн рублей.

«Мастер-планы – это стратегическое решение. Это возможность перестроить города, создать максимально комфортные условия для жизни людей и усилить приток населения на Дальний Восток», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Хабаровск: реконструкция бульваров

За счет федеральной поддержки в следующем году в Хабаровске продолжится масштабная реконструкция бульваров. Какие именно бульвары обновят – в сообщении не уточняется, но работа в этом направлении уже идёт. Город продолжает менять облик центральных улиц, делая их удобными для пешеходов и создавая современные общественные пространства.

Комсомольск-на-Амуре: фасады в стиле «сталинского ампира»

В Комсомольске-на-Амуре впервые за 20 лет идёт капитальный ремонт сразу 10 фасадов домов – объектов культурного наследия. Это дома, построенные в 30–50-х годах в стиле так называемого «сталинского ампира».

В этом году работы ведутся по проспектам Ленина и Мира. В 2027 году приведут в порядок ещё 10 домов по улицам Аллея Труда, Кирова, Красногвардейской, Калинина и Пионерской, а также на проспектах Ленина и Мира.

Первый фасад отремонтировали в прошлом году по адресу: улица Уральская, 12. Теперь исторический облик города будет восстанавливаться системно.

Новые площадки для инвесторов

Край получит дополнительные средства на создание инфраструктуры на площадках «Ракитное» и «Парус» территории опережающего развития «Хабаровск». Два корпуса уже сданы в аренду резидентам по льготной арендной ставке в рамках господдержки.

Сейчас строятся ещё два дополнительных корпуса на «Парусе» и четыре новых корпуса на «Ракитное» – двухэтажные административно-бытовые и одноэтажные производственные корпуса общей площадью 12,96 тыс. кв. метров. Их запуск запланирован в 2027 году.

Для инвесторов это значит новые площади для размещения производств, для края – новые рабочие места и налоговые поступления.

Приоритетные проекты

Два инвестиционных проекта признаны приоритетными для финансирования за счёт средств ВЭБ.РФ. Один из них – создание в Хабаровском крае селекционно-семеноводческой компании по производству семян сои и кукурузы. Это важный шаг для развития агропромышленного комплекса региона и импортозамещения в сельском хозяйстве.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поблагодарил федеральный центр за поддержку.

«Наша главная задача – чтобы в Хабаровском крае было комфортно жить, работать и растить детей, чтобы было больше рабочих мест с достойной зарплатой, а молодежь связывала свое будущее с родным регионом. Благодарю Президента России и Правительство страны за поддержку инициатив развития Хабаровского края. Вместе мы делаем регион сильнее и создаем новые возможности для жителей», - подчеркнул губернатор.