Хвостик кисточкой: корреспондент «КП» завела чилийских белок и рассказывает, стоит ли вам последовать ее пример

Фото: Ульяна Кузьменко

Когда мы говорим о домашних питомцах, первыми на ум приходят кошки, собаки или хомяки. Но что, если душа просит экзотики, а место в квартире позволяет завести разве что грызуна? Корреспондент «Комсомольской правды» — Хабаровск решила провести эксперимент и поселила у себя дома не просто зверьков, а настоящих чилийских белок дегу. Спойлер: это оказались не милые тихони, а ураганные проказники с интеллектом и строжайшей диетой. Делимся личным опытом, ошибками и открытиями.

Не белки, но проказники — экзотика в вашем доме. Кошки и собаки всегда приходят первыми на ум, если речь идет о выборе домашнего питомца. Большой популярность также пользуются попугаи, хомяки и рыбки, но что насчет белок? Их не часто встретишь в домах хабаровчан, да тем более как членов семьи. Но они не меньше других заслужили симпатию и внимание настоящих любителей экзотической живности.

Белки, которые не белки

Дегу – это удивительный грызун, который называется чилийской белкой, но никакого отношения к белкам не имеет. Он, наоборот, принадлежит к семейству восьмизубовых, чьи ближайшие родичи – шиншиллы и морские свинки. То есть это не древесный прыгун, а типичный наземный грызун, который за внешнюю грацию и пушистый хвост получил свое «беличье» прозвище лишь в народе.

Что еще интересно – дегу быстро привязывается к человеку, обожает орешки и веселиться компаниями. В особенности они поражают своими габаритами: длина тела взрослой особи достигает 15–20 сантиметров, хвоста – около 10 сантиметров, а вес редко превышает 300 граммов.

Фото: Ульяна Кузьменко

Так уж получилось, что все дегу родом из Южной Америки и привыкли жить немногочисленными группами. Это помогает им избегать хищников, добывать еду, защищать свою территорию и удовлетворять потребность в общении.

Все эти качества никуда не деваются, когда чилийские белки становятся домашними питомцами. Они также ревностно относятся к своей клетке (вольеру) и активно общаются или играют с представителями своего вида. Именно поэтому я не стала рисковать и поддержала решение завести сразу двух – чтобы дегу не пришлось скучать, когда дома никого нет. Но за то время, пока они были рядом со мной, я кое-что поняла об их характере и образе жизни.

Тяга к приключениям в ДНК

Мой дегу – крошечный, юркий, с огромными черными глазами-пуговками, который почти не пахнет и любит чистоту. Он живет в одной клетке со своей подругой, но я прекрасно различаю их по поведению. Мой – тот, что рассудительнее. Этот проказник распределяет запасы, следит за порядком и поведением пушистой соседки и, в первую очередь, оценивает обстановку, а уже потом действует. Завела я его совершенно спонтанно – зашла в зоомагазин за питомцем для брата, а вышла уже с мыслью, что хочу такую же.

Фото: Ульяна Кузьменко

Пока малышам всего полтора месяца, они довольствуются клеткой для хомяка. Но я уже знаю: через пару месяцев им понадобится настоящий вольер, ведь эти «белки» не сидят на месте. В природе они бегают по каменистым склонам, прыгают, исследуют территорию. А вдвоем им еще веселее: они гоняются друг за другом, делят домик и по очереди проверяют, не появилось ли в миске что-то новое.

Могу с уверенностью сказать, что эту хвостатую парочку не удержать от приключений. Едва я открываю дверцу клетки, они срываются с места и проверяет все укромные углы: под диваном, за кухонным гарнитуром, между стеной и шкафом. А там все нюхают, все тянут в рот, а заодно проверяют мои нервы на прочность.

Хитрый интеллект в миниатюре

Дегу – невероятно умные создания. Они точно запоминают голоса. Стоит мне заговорить, поворачивают головы и прислушиваются. А утром, когда я только открываю глаза, слышу топот: уже скачут по лесенке, требуя внимания. И они отлично, кстати, разбираются в интонациях: понимают, когда хвалят, когда ругают. Если их застать за проказами, они могут сделать уверенный вид, что просто проходили мимо и вообще решили полюбоваться твоими вещами.

Но при всем этом они совершенно не усидчивые. На руках сидят от силы пару секунд, постоянно переругиваются, возятся, а потом засыпают в обнимку. Скажете, что это умилительно? Я соглашусь. Кроме того, чилийские белки мастера командной работы: например, могут дружно перетаскивать предметы, крупнее их.

Фото: Ульяна Кузьменко

Диабет – не шутка для белок

Самая большая сложность – это питание. Дегу – знаменитые диабетики, им строго противопоказан сахар, включая сладкие фрукты, ягоды и все, где есть сахар. Но я нашла выход в специальном корме, который покупаю в зоомагазинах. Благо в Хабаровске он есть в любом отделе для грызунов. Видела варианты и на маркетплейсах.

Гостей приходится предупреждать заранее: никакого печенья, никаких яблочек. Иначе последствия могут быть печальными.

Стоит ли заводить дегу?

Однозначно – да, если вы готовы к активным, умным и слегка шкодливым соседям. Дегу не требуют экзотических условий, легко адаптируются к нашему образу жизни, а главное – дарят массу эмоций. А если их двое – они никогда не скучают, и вам не придется постоянно развлекать их самим.

Так что, если вы устали от банальных хомяков и ищете что-то необычное, но не готовы заводить игуану или енота – присмотритесь к чилийским белкам. А я пока пойду выманивать их из-под дивана. Кажется, они снова нашли там что-то интересное.