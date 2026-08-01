Увидеть всё: новые умные камеры будут искать водителей-нарушителей в Хабаровске

Фото: Ольга Григорьева

В Госавтоинспекции Хабаровского края накануне прошла пресс-конференция, посвящённая поправкам в ПДД и КоАП, а также развитию системы фотовидеофиксации в регионе. Водителей ждут новые обязанности, повышенные штрафы и тотальный контроль с помощью бортовых комплексов «ПаркРайт-С». Разбираем главные изменения, которые вступили в силу в 2026 году.

Что изменилось в ПДД и КоАП с 2026 года

Теперь водитель обязан следить за читаемостью государственных регистрационных знаков перед началом движения независимо от погодных условий. Эта норма закреплена в пункте 2.3.1 ПДД. За нечитаемые номера грозит предупреждение или штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ.

Телефон только в держателе

Ужесточили правила использования мобильных телефонов за рулём. Теперь под запрет попадают любые манипуляции с устройством при его удержании в руке — в том числе переписка и набор сообщений. Пользоваться телефоном можно только в специальном держателе, например для навигации. Штраф по статье 12.36.1 КоАП РФ — 1500 рублей.

Ксенон под запретом, шипы по сезону

Введена административная ответственность за установку нештатных источников света в фарах (например, ксеноновых ламп) — 500 рублей штрафа с обязательным требованием устранить неисправность. При повторном нарушении возможны более строгие меры вплоть до лишения прав.

Также закреплён сезонный запрет на использование шипованной резины в летний период — с июня по август. За это нарушение — предупреждение или штраф 500 рублей.

Встречная полоса: 7500 рублей или лишение прав

При фиксации выезда на полосу встречного движения камерами автоматической фиксации водителю выписывают штраф 7500 рублей. Если нарушение выявлено инспектором ГИБДД, наказание может быть строже — лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев. При повторном нарушении в течение года — лишение прав на один год независимо от способа фиксации.

Единое производство: исключена двойная ответственность

С 7 июля 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 197-ФЗ, который исключает возможность двойного привлечения водителей к ответственности за одно и то же деяние. Теперь все материалы по одному факту нарушения объединяются в рамках единого производства. Это особенно актуально при ДТП с причинением вреда здоровью, когда нарушение может квалифицироваться сразу по нескольким статьям главы 12 КоАП РФ.

Камеры в Хабаровском крае: 98 комплексов и география размещения

В регионе активно развивается система автоматической фотовидеофиксации. Сегодня в Хабаровском крае работает 98 комплексов, из которых 96 — стационарные и 2 — мобильные.

География размещения стационарных камер:

- Хабаровск — 57 комплексов

- Комсомольск-на-Амуре — 22

- Хабаровский район — 6

- Вяземский район — 4

- район имени Лазо — 3

- Комсомольский район — 1

- Ванинский район — 1

- Бикинский район — 1

- Советско-Гаванский район — 1

Камеры фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, непристёгнутый ремень, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил пользования телефоном и другие нарушения.

На особом контроле — соблюдение правил остановки и стоянки. Только за первое полугодие 2026 года за такие нарушения выписали более 12,7 тысячи постановлений.

Помимо реальных камер, в регионе применяют 8 муляжей и 22 имитатора комплексов фотовидеофиксации — для профилактического эффекта.

«ПаркРайт-С»: умные камеры на патрульных машинах

Отдельного внимания заслуживает внедрение бортовых аппаратно-программных комплексов «ПаркРайт-С». Это оборудование установлено на 12 патрульных автомобилях ДПС в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском районе.

Как это работает: пока экипаж движется по маршруту, система автоматически сканирует государственные регистрационные знаки всех встречных и попутных машин, сверяет их с оперативными базами и мгновенно информирует инспекторов о совпадениях.

За время работы комплексов выявили 93 автомобиля:

- 48 — с прекращённой регистрацией;

- 44 — с подложными или видоизменёнными номерами;

- 1 — которым управлял водитель, лишённый прав.

В ближайшее время комплексы научат автоматически фиксировать нарушения ПДД — превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение разметки и другие. Сведения будут направляться в центр автоматической фотовидеофиксации для привлечения нарушителей к ответственности.

Как отметили в Госавтоинспекции, все изменения направлены на профилактику и пресечение нарушений, которые чаще всего приводят к ДТП: превышение скорости, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам и нарушение правил проезда перекрёстков.