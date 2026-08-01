Обновление ФК «СКА-Хабаровск» коснулись стадиона и состава

Фото: Николай Романов

Впереди четвертый тур чемпионата – и это начало домашней серии игр для футбольного клуба «СКА-Хабаровск». Команда вернулась с выезда, и теперь нужно настроить игру так, чтобы исправить сложившееся турнирное положение. Перед домашней встречей, команда собралась на тренировку, и пригласила журналистов для беседы.

Вера в команду есть

Сейчас команда находится внизу таблицы – 17 место из 18, от последней строчки спасли только дополнительные показатели. 1-5 за три игры – также показатель, который нужно исправлять. Перед предстоящей игрой с екатеринбургским «Уралом», проходит стандартная серия тренировок, но с особым настроем – надо сражаться с фаворитами, и уже брать очки.

- проблема у нас заключается в том, что игроки находятся в разной физической форме – рассказывает Михаил Семенов, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск», - некоторые наши новички только недавно закончили свой сезон во второй лиге, кто-то после травм восстанавливается. Нам нужно прийти к единой форме, и тогда игра наладится.

На тренировке шли отработки по работе с мячом, и вратари с полевыми занимались каждый своей работой. Теперь после упражнений в зале, команда поделилась своими впечатлениями о прошедшем отрезке чемпионата. Один из героев – Виталий Ботнарь, вратарь перешедший в прошлом сезоне, но отправленный в аренду в павлодарский «Иртыш»(Казахстан).

- Мы готовы исправлять неудовлетворительный результат, рассказал Виталий Ботнарь, вратарь ФК «СКА-Хабаровск». – Настрой у нас боевой. вчера мы проиграли- сегодня победили, это футбол. Удача к нам еще вернется.

Обновления в инфраструктуре

Но помимо изменений с составом, есть и заметные перемены с чашей стадиона. Так, чтобы получить повышение в классе – надо соответствовать требованиям и полем, которое будет принимать матчи. Чем выше статус – тем больше необходимо. От количества мест, до усиленных мер безопасности – все должно подходить под новые стандарты, чтобы команда перешла в РПЛ, иначе даже спортивная составляющая не поможет. Так, постепенно работы уже идут в разных направлениях – готово освещение, появляется новая система безопасности в виде камер видеонаблюдения, к осени будет готовы два КПП для Восточной трибуны. А также рекламные борты – ранее они менялись, в зависимости от команды, которая выступает( основа или дублеры), так как в разных лигах отличаются спонсоры. Теперь же на экраны можно выводить необходимое.

- В некоторых компонентах мы уже близки к стадионам, которые принимали Чемпионат мира по футболу 2018 года, - поделился Олег Дрегнин, исполнительный директор ФК «СКА-Хабаровск». – Установка рекламных бортов, камер, КПП, освещение – все это постепенные шаги к повышению команды в классе. Тем самым мы создаем условия, чтобы не было скандальных ситуаций с инфраструктурой, когда из-за нее нарушался спортивный принцип.

Одно из обязательных новшеств, которое пока не ставят – оборудование для Fan-ID, идентификации болельщиков, из РПЛ. Когда будет точно понятно – что у армейцев хорошие шансы на топ-4, тогда и будет сделано. Как говорят представители клуба, в этом направлении все идет по плану.

Впереди тяжелые игры

У команды серьезные соперники – екатеринбургский «Урал», интересующий наших болельщиков скандальной ситуацией с недоехавшим до нас главным тренером Сергеем Юраном этим летом. Костромской «Спартак», с лучшим на данный момент бомбардиром,а также московский «Велес», только что вернувшийся в чемпионат. У команд большие планы – первые два соперника надеются на повышение в классе. Как же все начнется – будет понятно уже второго августа.