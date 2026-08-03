Вернулся с вахты, убил жену и лёг спать: в Новом Ургале вахтовик заподозрил супругу в неверности и забил её до смерти

Фото: Валерия Железная

В посёлке Новый Ургал Верхнебуреинского района домашнее застолье закончилось смертью хозяйки. 33-летний мужчина вернулся с вахты к супруге, но вместо долгожданной встречи пара ударилась в запой. Когда градус достиг критической отметки, подозрения в неверности вылились в жестокое избиение. Сейчас мужчина находится в СИЗО, а следователи восстанавливают картину случившегося.

Следственным отделом по городу Амурск СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, всё произошло в конце июля 2026 года. Подозреваемый приехал с вахты домой, и супруги на несколько дней погрузились в беспробудное пьянство. Во время очередного застолья мужчина заподозрил жену в неверности. Разбираться в истинности своих догадок он не стал — просто нанёс женщине множественные удары руками по телу. После чего отправился спать.

Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте спустя непродолжительное время. Её супруг проснулся уже фигурантом уголовного дела. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит выяснить, была ли ревность реальной или стала лишь пьяным предлогом для расправы. Но факт остаётся фактом: женщина мертва, а её муж из вахтовика превратился в обвиняемого по особо тяжкой статье. Санкция предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы — и это уже не похмелье, а самая суровая реальность.