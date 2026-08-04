На связи: бесплатный Wi-Fi появился на площади Ленина в Хабаровске

Фото: Пресс-служба министерства цифрового развития и связи края

В одном из самых посещаемых мест краевой столицы заработала сеть беспроводного интернета. Проект реализован правительством региона совместно с оператором связи. В ближайших планах — подключить парк Невельского, набережную в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Подробности — в материале «КП».

В Хабаровске появилась первая общественная территория с бесплатным беспроводным доступом в интернет. Сеть Wi-Fi заработала на площади имени Ленина — одном из самых посещаемых мест города.

Проект реализован правительством края совместно с одним из операторов связи. Его цель — обеспечить жителей альтернативными каналами связи в условиях ограничений мобильного интернета.

«В последнее время жители Хабаровского края сталкиваются с ограничениями мобильного интернета, это связано в первую очередь с вопросами безопасности. По поручению главы региона Дмитрия Демешина правительство края занимается плановой работой по обеспечению мест массового пребывания доступом в сеть Wi-Fi. Одна из первых точек — площадь имени Ленина», – пояснил министр цифрового развития и связи края Евгений Демин.

На площади установлены точки доступа, размещённые по периметру. Сеть построена на основе mesh-технологий. Это гарантирует 100-процентное покрытие территории, высокую устойчивость сигнала и возможность будущего масштабирования.

Суммарная пропускная способность канала составляет свыше 100 Мбит/с. Этого достаточно для бесперебойной работы даже при пиковых нагрузках.

Подключение доступно для абонентов всех операторов связи через простую идентификацию по номеру телефона. Название сети — «KhabKrai-27».

Проектирование и развертывание сети выполнили специалисты оператора связи за три недели. Был разработан индивидуальный проект для определения оптимального расположения оборудования с соблюдением строгих стандартов качества и сертификации.

«Зона Wi-Fi в самом сердце Хабаровска — проект, который направлен на улучшение качества жизни хабаровчан, и мы рады стать его частью. Бесплатный и быстрый интернет здесь позволит жителям и гостям края всегда оставаться на связи, получать актуальную информацию о маршрутах, вызывать такси, смотреть прогноз погоды и планировать прогулки до городских достопримечательностей», – сказала директор оператора связи Наталья Экшенгер

Она также напомнила, что в прошлом году компания развернула 28 точек бесплатного Wi-Fi в пяти городах региона.

В правительстве края уточнили, что в перспективе планируется запустить подобные точки доступа в парке Невельского и на набережной в Хабаровске. Осенью также будет обеспечена доступом в сеть интернет набережная города Комсомольска-на-Амуре.