Бензин везут: более 1 000 тонн топлива доставили в районы Хабаровского края

Фото: Ульяна Кузьменко

За неделю в отдаленные районы края доставлено более 1000 тонн бензина и дизельного топлива. Однако в Советско-Гаванском, Ванинском и Ульчском районах сохраняется напряженная ситуация. Там спрос на топливо вырос в 2,5 раза.

Об этом на заседании президиума правительства края доложила заместитель председателя правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева.

В Ванинский и Советско-Гаванский районы на АЗС компании «Трансбункер» за прошедшую неделю доставлено 290 тонн АИ-92, 102 тонны АИ-95 и 363 тонны дизельного топлива. В Ульчский район, район имени Полины Осипенко, Николаевский район и Солнечный округ – 30 тонн АИ-92, 50 тонн АИ-95 и 80 тонн дизеля.

На этой неделе в Советско-Гаванский, Ванинский и Ульчский районы планируется доставить еще 60 тонн АИ-95 и 60 тонн АИ-92. Заявки на отгрузку рассматриваются ежедневно.

Несмотря на поставки, в Советско-Гаванском, Ванинском и Ульчском районах сохраняется сложная ситуация. Причина в резком увеличении спроса на топливо в 2,5 раза. Региональные ведомства продолжают круглосуточно взаимодействовать с нефтяными компаниями и федеральными структурами, чтобы обеспечить топливом предприятия и население.

Началась отгрузка и в Верхнебуреинский район: 20 тонн АИ-92, 60 тонн АИ-95 и 20 тонн дизеля. Также продолжается поставка топлива сельхозпредприятиям: заключены договоры на 316 тонн дизельного топлива для проведения полевых работ.

Только за июль 2026 года в крае израсходовано более 9 тысяч тонн АИ-92, свыше 15 тысяч тонн АИ-95 и более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Это в 1,3 раза больше, чем в прошлые периоды. Рост спроса — следствие активного сезона: полевые работы, рыбодобыча, золотодобыча, логистика.

На этой неделе власти приступают к реализации топлива для рыбохозяйственного комплекса, горнодобывающих и золотодобывающих компаний. Вопрос, как подчеркнула Ирина Горбачева, держат на постоянном контроле.

В Хабаровском крае работают 183 автозаправочные станции. При этом сохраняются ограничения на отпуск бензина в канистры. Это вынужденная мера, которая позволяет не допустить спекуляции и сохранить доступность топлива для большего числа потребителей. Власти просят жителей с пониманием отнестись к временным мерам.