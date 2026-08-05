Индексация: как в 2027 году вырастут социальные выплаты в Хабаровском крае

ФОто: Ольга Григорьева

Каждый третий житель Хабаровского края, а это почти 435 тысяч человек, получает меры социальной поддержки. На совещании в правительстве региона губернатор Дмитрий Демешин поставил перед министерством социальной защиты края амбициозную задачу: сохранить достигнутые темпы роста и активнее привлекать федеральные ресурсы для помощи жителям.

Уже в следующем году в регионе пройдет масштабная индексация социальных пособий. Предварительный коэффициент составит 5,2%. Повышение затронет 11 видов выплат, включая материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка.

Министр социальной защиты края Александр Дорофеев заверил: в краевом бюджете на 2027 год все необходимые средства уже заложены. Это гарантирует, что жители получат увеличенные суммы своевременно и в полном объеме.

Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул важность синхронизации работы всех ведомств.

«Ни одна категория не должна остаться без внимания, все выплаты должны быть пересчитаны вовремя и в полном объеме», – уточнил губернатор.

В 2026 году социальные выплаты были увеличены на 12,1%. Это самый высокий показатель за последние шесть лет. А если посмотреть на период с 2021 по 2026 год, совокупный коэффициент индексации составил почти 50%. Это означает, что рост выплат опережает инфляционные процессы, а реальные доходы получателей социальной помощи увеличиваются.

Одно из главных достижений последних лет — внедрение принципов «Социального казначейства». Сегодня 93% мер поддержки предоставляются проактивно или на основании всего одного заявления. Это значит, что людям больше не нужно тратить время на сбор документов и очереди в центрах.

«Процесс стал максимально простым, быстрым и удобным», — подчеркнул Александр Дорофеев.

В регионе действует 84 меры поддержки для различных категорий граждан: семей с детьми, пожилых людей, инвалидов, замещающих семей и граждан в трудной жизненной ситуации. С 2022 года введены 22 новые меры с приоритетом на демографию и поддержку участников СВО.

Особое внимание — многодетным семьям. Для них сегодня предусмотрено 12 мер, среди которых:

- единовременная выплата на школьную и спортивную форму — 5 тысяч рублей;

- увеличенный лимит компенсации проезда на общественном транспорте для школьников — до 3500 рублей;

- прогрессивная компенсация ЖКУ: от 30% (3 детей) до 50% (7 и более детей);

- выплата на погашение ипотеки — 550 тыс. рублей (с учетом федеральной выплаты поддержка составляет 1 млн рублей);

- 7 млн рублей на приобретение жилья при рождении тройни;

- 300 тыс. рублей при рождении пятого и каждого последующего ребенка;

- компенсация газификации — до 200 тыс. рублей, для семей с 7 и более детьми — в полном объеме.

Действует и краевой материнский капитал. С 1 июля 2026 года он проиндексирован на 8,1% и составляет 404 тысячи рублей. При рождении четвертого и каждого последующего ребенка сумма увеличивается еще на 61,7 тыс. рублей.

Участники специальной военной операции и их семьи — в числе приоритетных задач. Для них предусмотрено 46 мер поддержки (одна из них уже перешла в статус федеральной). Среди них — 14 базовых, закрепленных Указом Президента РФ в мае 2026 года. Большинство из них доступно в режиме «одного окна» через МФЦ.

Министерство наладило взаимодействие с витриной данных об участниках СВО Минобороны России, что позволяет назначать выплаты оперативно. Ряд выплат осуществляется в беззаявительном порядке.