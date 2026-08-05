Заказывала, отменяла, выносила: сотрудница ПВЗ в Комсомольском районе обчистила маркетплейс на 180 тысяч

Фото: Таисия Субботина

В Комсомольском районе завершено расследование уголовного дела, которое впору назвать пособием по тому, как не надо работать с маркетплейсами. 32-летняя сотрудница пункта выдачи заказов придумала нехитрую, но дерзкую схему: заказывала товары, а после их поступления отменяла покупки и спокойно выносила вещи мимо кассы. Ущерб превысил 180 тысяч рублей, но теперь он полностью погашен, а дело ушло в суд.

Всё вскрылось во время ревизии. Представитель компании пунктов выдачи товаров обратился в дежурную часть ОМВД России по Комсомольскому району и сообщил о недостаче. Сумма, прямо скажем, не рядовая — больше 180 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска взялись за проверку и быстро вышли на злоумышленницу. Ей оказалась сама работница этого же пункта выдачи.

Следствие установило: с мая прошлого года женщина активно пользовалась служебным положением. Она оформляла заказы на маркетплейсе и терпеливо ждала, пока товары прибудут в пункт выдачи. Как только посылки оказывались на месте, она отменяла покупки — деньги автоматически возвращались на её банковский счёт. После этого ей оставалось лишь незаметно вынести вещи из помещения. Всё, что она заказывала, предназначалось для личного пользования и нужд семьи.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» окончено. С утверждённым обвинительным заключением оно направлено в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. При этом причинённый материальный ущерб женщина возместила полностью. В отношении обвиняемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Остаётся добавить, что схема с отменой заказов и выносом товаров вскрылась довольно быстро — ревизия не прощает таких фокусов. А находчивой сотруднице теперь предстоит объяснить суду, зачем при полностью погашенном ущербе она вообще затевала этот криминальный шопинг длиною в год. Два года лишения свободы — максимальная цена, которую можно заплатить за бесплатные семейные покупки.