Прививка от коронавируса в Хабаровске: где поставить, все пункты вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вакцинация от коронавируса в Хабаровском крае во всю набирает обороты. К 20 июня в регионе вакцину поставили 136 341 жителей края. Чтобы добиться массового иммунитета, необходимо, чтобы прививку поставили не меньше 60% жителей края. Сейчас на выбор предоставляется три вида вакцины: «Спутник V» от института им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор» и «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова.

Рассказываем, где поставить прививку от коронавируса в Хабаровске.

МЕСТА, АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ

1. Городская клиническая больница № 10:

- филиал на улице Тихоокеанской, 213. Телефон 78-41-00;

- филиал на улице Бондаря, 4;

- филиал в квартале Строитель, 1А

2. Городская поликлиника № 7:

- филиал на улице ДОС, 42А. Телефон: 23-62-27.

3. Городская поликлиника № 16:

- филиал на улице Королева, 12. Телефон: 36-07-88.

- филиал на улице Ленина, 21, помещение I.

4. Городская поликлиника №5:

- филиал на улице Тихоокеанской, 85.

5. Городская поликлиника № 8:

- филиал на улице Воровского, 12.

6. Клинико-диагностический центр:

- филиал на улице Карла-Маркса, 109.

7. Консультативно-диагностический центр:

- филиал на улице Запарина, 83.

8. Краевая клиническая больница № 1 имени С. И. Сергеева:

- филиал на улице Краснодарской, 9.

9. Городская поликлиника № 11:

- филиал на улице Суворова, 38;

- филиал на улице Краснореченской, 107А.

10. Городская поликлиника № 15:

- филиал на улице Ульяновской, 156.

11. Городская клиническая поликлиника № 3:

- филиал на улице Дикопольцева, 34;

- поликлиническое отделение на улице Ленинградской, 27.

12. Клиническая больница «РЖД-Медицина»:

- филиал на станции Хабаровск-2, поликлиника №2 на улице Школьной, 32А;

- филиал на улице Воронежской, 49;

- фельдшерский здравпункт эксплуатационного локомотивного депо Хабаровск-2 на проспекте 60-летия Октября.

13. ФУКЗ МСЧ–27 ФСИН России:

- филиал на улице Знаменщикова, 6.

14. Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России:

- филиал на Ладожском переулке, 6.

ПАМЯТКА

Первым делом необходимо записаться на вакцинацию. Сделать это можно через сервис Госуслуги, или позвонив в поликлинику. Как отмечают специалисты, попасть на прививку можно в любом городе, даже если у вас нет там регистрации. Принять вас должны в любом городе страны по полису ОМС. Кроме того, если первую прививку вы сделали, например, в Хабаровске, вторую вы можете поставить там, где вам будет удобно.

Идти на вакцинацию от коронавируса необходимо здоровыми. Даже при небольшом повышении температуры тела стоит отложить мероприятие до полного выздоровления. Иначе могут возникнуть осложнения.

Кроме того, как минимум за сутки стоит отказаться от спиртного. Алкоголь, как и любая болезнь, может ослабить организм, что приведет к осложнениям.

Главным противопоказанием к вакцинации является беременность.