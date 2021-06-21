Фестиваль «Рок над Амуром» отменили в Хабаровске по просьбе артистов Фото: СОЦСЕТИ

Ухудшающаяся эпидобстановка в Хабаровском крае подтолкнула организаторов музыкального фестиваля «Рок над Амуром» отказаться от идеи проводить его в День молодежи.

- Мы не можем рисковать вашим здоровьем, и вынуждены перенести мероприятие. Фестиваль «Рок над Амуром» обязательно состоится, но позднее, когда обстановка стабилизируется, - сообщили организаторы на официальной страничке мероприятия.

Хабаровчан призвали не отчаиваться и найти в ситуации плюсы. Например, у музыкантов появилось дополнительное время на подготовку. А жители краевой столицы смогут успеть привиться от коронавируса к новой дате проведения фестиваля.

- Состав музыкантов останется прежним. На сцену все также выйдут коллективы «Кипелов», «Чиж и Co», Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», группа The Starkillers, а также три лучших дальневосточных коллектива, которые прямо сейчас слушает и выбирает наше авторитетное жюри, - значится в сообщении.

Так как в Хабаровском крае фактически началась третья волна коронавируса, стоит понимать, что подобное решение было наиболее оптимальным для сохранения безопасности всех участников праздника.

- Нам очень хочется, чтобы фестиваль «Рок над Амуром» стал радостным празднованием победы над эпидемией, которое объединит тысячи людей, не скованных запретами и ограничительными барьерами. И мы верим, что именно таким он и будет, а мы хором споем «Я свободен», - добавили организаторы фестиваля.

Хабаровчане с пониманием отнеслись к решению руководства мероприятия и музыкантов.

- Надеюсь, скоро это все закончится, и нормально без ограничений проведем классный фестиваль, - написала пользовательница соцсетей.

- Я вообще из другого города ехать собралась! Но я верю, что фестиваль будет.

- Организаторы, держитесь! Все будет, мы уверены! Хорошо, что перенос, а не отмена.

Новости о новой дате проведения «Рока над Амуром» будут опубликованы в официальных аккаунтах мероприятия в соцсетях.