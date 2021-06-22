Поливали водой и накрывали тканью: маленьких белух спасали всем селом на Колыме Фото: Социальные сети

На побережье бухты Тополовки на Колыме, практически без воды остались два малыша белухи. Белоснежные красавицы не успели вернуться домой с отливом, поэтому «застряли» на суше. Появление млекопитающего зафиксировали на камеры, а видео разлетелись в соцсетях.

Поливали водой и накрывали тканью: маленьких белух спасали всем селом на Колыме Фото: Социальные сети

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Две белоснежные белухи лежат на берегу моря и принимают солнечные ванны. Такое зрелище увидишь не каждый день. Но все не так радужно - несчастные животные оказались на берегу далеко не по своей воле. Во всем виноват отлив, уйти с которым белухи не успели. Малышей практически сразу обнаружили жители села Тополовка.

- Спасали всем селом. Заменяя друг друга, целый день заботились о животных, пока не пришел прилив, - написали местные жители в соцсетях.

Неравнодушные люди укрыли белух тканью и периодически поливали их водой, чтобы попавшим в беду животным было проще переживать стрессовую ситуацию. Невероятно красивые белухи лишь изредка вздыхали и смиренно лежали на суше.

В ПОИСКАХ СЕЛЕДКИ

Оказалось, что белухи забрались на берег в поисках еды. Малыши охотились за рыбой, увлеклись и не успели уплыть в море.

- Около двух недель назад, когда шел нерест селедки, малыши и «застряли» на берегу. Они прибыли, чтобы поесть, но из-за отлива они не смогли вернуться обратно в море. А отлив сейчас девять метров, - рассказал Владимир Величко, глава Северо-Эвенского городского округа.

Как отметил глава района, на момент отлива белухи не остаются полностью без воды. Обычно после остается от 0,7 до 1,5 метров воды. Это позволяет выжить млекопитающим, но не дает уплыть в места обитания.

- То ли еще будет. Скоро мы ждем новых гостей. К нам приплывут киты-горбачи и касатки, - добавил Владимир Величко.

КАКИЕ МОЛОДЦЫ

Трогательные видео со спасением двух молодых белух не оставили равнодушными как жителей Магаданской области, так и пользователей соцстей из других регионов. В комментариях пользователи принялись хвалить спасателей.

- Людям респект, - написала пользовательница соцсетей.

- Дай бог всем долгих лет. Берегите природу.

- Сильно!

Сейчас малыши уже вернулись домой. Их жизням ничего не угрожает.