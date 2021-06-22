Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев: Все эти 10 месяцев во всем ищу выгоду для жителей края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вы в одном интервью сказали, что постоянно закладываете фундамент на будущее Хабаровского края. Закладываете фундамент - это как?

- Каждый день стараюсь построить так, чтобы он приносил пользу людям, и работаю по поручению президента. Я его назначенец. За что переживаю... Это огромная ответственность перед главой государства. Я ее на себя взял и работаю добросовестно.

- Понятно. Рамзан Кадыров про себя говорит - я пехотинец Путина. А Дегтярев значит - назначенец?

- И солдат в том числе. Путин - наш Верховный главнокомандующий.

- Вот Рамзан тоже так говорит…

- ...Михаил Владимирович, пока шел Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), я несколько раз наблюдал вас по телевизору. И мне показалось, что у вас на лице - какое-то удивление, что ли... Какие вот у вас ощущения сейчас?

- Ощущения? Они связаны с заботой о родном Хабаровском крае. Я во всем вижу - и стараюсь находить - выгоду для хабаровчан, для народа, который живет у нас.

- Из 10 месяцев, пока вы там живете, судя по всему, на работе, скажем так...

- Ну так оно и есть.

- ...сколько же времени ушло на все это? На поиски выгоды для края.

- Да все время. Сто процентов рабочего времени - это забота о людях, поиск выгоды для края - в отношениях с федеральными органами власти, с госкорпорациями, с крупным бизнесом. Агитируем по-другому смотреть на тех, кто принимает решения или занимается крупным бизнесом, - на людей, которые живут на нашей территории. Инвестиции должны быть для народа. Вот на эту тему, в этом направлении думаем и работаем. Убеждаем, убеждаем... В том числе и в Питере на форуме.

30 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО НА 10 ЛЕТ

- А если более конкретно - какие цели вы преследовали в Питере?

- Это же экономический форум, нам нужны инвестиции, новые рабочие места, крупные проекты. Но они все должны быть экологичными, если это касается портов, транспортной инфраструктуры, промышленности. Безопасными для людей. Приносить хорошие деньги в бюджет. Компании должны быть спонсорами наших спортивных клубов - «Амур», СКА «Хабаровск», СКА «Нефтяник». Участвовать в социальной жизни, помогать людям, детям, талантам, своим работникам, в конце концов.

- А вот какие проекты?

- Ну мы подписали очень крупные соглашения - на 30 миллиардов евро на 10 лет - это строительство газопровода из Якутии и завода сжиженного природного газа, абсолютно безопасного, экологически чистого.

- А, вот тот самый газопровод, о котором давно говорили?

- Нет, не тот самый. Говорили о другом. Одна из компаний хотела проложить газопровод и поставить вредное химическое производство в девственно чистом месте. Мы же, наоборот, подписали соглашение о подаче газа, о его сжижении и отгрузке на внешние рынки - это производство абсолютно безопасное, экологически чистое, ну фактически холодильник. Это и газ для местных жителей, рабочие места. И огромные налоги в наш край.

ПРО ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В САРАЯХ

- Я посмотрел ваш недавний отчет о работе. Знаете, какие строчки особенно впечатлили? Где вы говорили о том, что вас больше всего в крае удивило... Что в каких-то деревянных сараях находится четыре дизеля или электростанции там...

- Ну не четыре, Александр, а двадцать!

- Ого!

- У нас 20 дизельных электростанций - в деревянном исполнении, одна из которых сгорела прямо накануне Нового года, 31 декабря. Это-то и обнажило проблему в целом. Потому что они все, эти электростанции, - в зоне риска, и в любой момент можно получить пожар, потерю электроснабжения. Поэтому мы приняли программу - срочно! Во-первых, там, где сгорело, сразу же восстановили, - уже в марте была поставлена новая модельная дизельная электростанция, современная. А по всем остальным 19 мы запустили специальную программу, и за два с половиной года модернизируем полностью, за счет бюджета, все электростанции в деревянном исполнении. Они будут современными, модульными, пожаробезопасными.

- И еще вы заговорили там, может быть, впервые, вот масштабно, - о переселении людей из аварийного жилья, да?

- Ну это не я заговорил. Это заговорил Президент России. И поставил задачу перед вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Владимир Владимирович выделил 50 миллиардов рублей на ускоренное переселение, со «сдвижкой влево» по графику - на два года. И вот те регионы, которые успели в свои бюджеты включить софинансирование, а нужно было это сделать в сентябре - октябре прошлого года, - те получили средства федеральные. Мы оказались в числе тех, кто был расторопен и кто успел.

- Это вот деньги дает как раз Фонд ЖКХ, где Константин Цицин гендиректор, а Сергей Степашин - председатель Общественного совета.

- Да, мы с Константином Георгиевичем Цициным подписали соглашение - и на эти деньги, и на дополнительные, на расселение из аварийного жилья на проспекте 60 лет Октября. Это болезненная очень тема в Хабаровске - целый проспект… из ветхих аварийных домов. Ну страшное зрелище!

Михаил Дегтярев и Константин Цицин. Фото: пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Мы отдельную программу принимаем, получаем в этом году 300 миллионов, в следующем - еще полтора, и отселяем людей. Они просили об этом всех губернаторов, все правительства, но никто не знал, как решить проблему. Вот мы с правительством России и с Фондом ЖКХ нашли решение.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ТОЛЬКО У НАС

- Ваши ребятишки, если не секрет, на каникулы в Москву уехали или остались дома? У них где теперь дом?

- Дом в Хабаровске - это очевидно. Мы живем в Хабаровске, учимся в Хабаровске, в школах. Если говорить обо всех четырех моих сыновьях, то - на лето они разделились. Один у меня в спортивном лагере по карате, другой уехал к бабушке в Москву, а третий и четвертый в Хабаровске с мамой. Все у меня хорошо. Как у всех.

- А мама как?

- Да как, нормально. Воспитывает детей, хозяйством занимается, по Хабаровску гуляет...

О ЛИЧНОМ

В четверг, 17 июня, в режиме видеоконференцсвязи состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым...

В четверг, 17 июня, в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Михаил Владимирович, за 10 месяцев это третья ваша встреча с президентом. (Две - на удаленке, одна очно.) Это связано с молодостью руководителя или важностью проблем?

- Да это вообще не обо мне. Это о людях, которые живут на Дальнем Востоке. Вот о чем это говорит. Это проявление внимания президента к дальним рубежам нашей страны, к развитию нашего замечательного края, промышленности, социальной сферы.

- Впервые и президент, и Михаил Дегтярев заговорили о выборах. У вас 19 сентября выборы (губернаторские) будут. Вы впервые об этом заговорили, у меня такое ощущение... С чем это связано? Вы почувствовали силу или вам так велели в Кремле?

- Да при чем здесь «велели»? Я всем, кто обращался ко мне по этому вопросу, говорил: «Назначат выборы - будем принимать решение и обсуждать эти темы». Выборы (в Госдуму. - А.Г.) назначены, у нас идет выдвижение кандидатов, уже три партии своих выдвинули. Но пришло время и мне высказаться, и Владимир Владимирович пожелал удачи.

- Ну да. Я посмотрел, примерно две третьих стенограммы встречи с президентом - это то, что вы сделали (безработица, например, в крае существенно снизилась), что успели, и только где-то треть - про строительство моста и других важных объектов…

- Ну еще про центр ядерной медицины, потом - про дворы, благоустройство в Хабаровске. Работа любого управленца - искать ресурсы, их рационально использовать в интересах людей. Вот в общем-то вся миссия. Поэтому ресурсы я искал и ищу все время, пока нахожусь в должности исполняющего обязанности губернатора, искал в правительстве, обращался на прошлой встрече к президенту, искал в фондах различных.

Мы повышаем существенно доходную часть бюджета, то есть налоги просим платить вежливо всех, наполняем бюджет. Ну а рациональное использование средств, оно должно опираться на мнение людей. Вот этим мы и занимаемся. Спрашиваем народ, где школы строить, где благоустройство делать, где дороги прокладывать. Нормальная текущая работа, о ней я и отчитался.

- Вы когда узнали о том, что придется вам встретиться с президентом, за сколько дней?

- Не знаю, за неделю, наверное.

- Сильно волновались?

- Конечно. Перед встречей с президентом Владимиром Владимировичем Путиным волнуются все, я уверен, и Байден очень волновался.

- У Владимира Владимировича Путина прозвучало, что типа вам особенно не надо вести предвыборную кампанию, вы работаете, и это самое лучшее, что может быть. Я понял так, что вы так и будете продолжать трудиться Дегтяревым?

- Ну, дела всегда важнее слов.