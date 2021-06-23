Запрет на экспорт круглого леса: 4000 безработных в Хабаровском крае и новая госкомпания

Запрет на экспорт «кругляка» вводится, чтобы прекратить незаконные рубки леса и сделать акцент на переработке древесины у нас в стране Фото: Олег УКЛАДОВ

Экспорт необработанной и грубо обработанной древесины для Хабаровского края - серьезный пласт в экономике. С 1 января 2022 года регион (как и вся страна) лишится возможности вывозить круглый лес. Только в крае без работы могут остаться до 4000 человек. По всему Дальнему Востоку эта цифра в два раза больше.

«КРУГЛЯК» НЕ ПРОЙДЕТ

Запрет на экспорт «кругляка», как говорили власти, вводится, чтобы прекратить незаконные рубки леса и сделать акцент на переработке древесины у нас в стране. Дальний Восток напрягся: лесозаготовка давно и плотно вплетена в экономики регионов. А о переработке мало кто задумывался - долго и дорого. Многие предприниматели отмахивали и не верили, что решение о запрете «кругляка» будет все же принято.

Вот, до вступления запрета в силу около полугода, под угрозой увольнения около 7000-8000 человек по всему Дальнему Востоку. Лесоперерабатывающих предприятий не хватает для того, чтобы трудоустроить всех людей из лесного сектора. Что делать?

- Мы будем выходить с предложением о создании государственной компании, которая будет обладать монопольными правами на экспорт круглого леса. Будем стараться на какой-то период создать такое предприятие, чтобы не оставить людей без работы, - сказал Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Полпред подчеркнул, что это временная мера. Главное - создать условия для строительства перерабатывающих мощностей в России.

- Мы со своей стороны готовим и лесосеки, и готовим инфраструктуру, и готовы оказывать помощь через региональный фонд поддержки промышленности, через федеральный фонд промышленности нашим производителям, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

МОЩНОСТИ ШРЕДИНГЕРА

В Хабаровском крае до 2025 года определен целевой объем лесозаготовки в 5,5 миллиона кубометров леса. Построены мощности для для переработки более 7 миллионов «кубов». Однако фактически перерабатывается 1,2 миллиона кубических метров древесины. Остальные мощности простаивают. Причины все те же - значительная часть сырья уходит на экспорт и заготовка выгоднее.

- Если все отрегулировано правильно и люди уже вложили средства в перерабатывающие мощности, но их не запускают, - так не бывает. Они же деньги потратили. Они построили. Это может работать. Может давать новую прибавочную стоимость. Значим, мы что-то отрегулировали не так. Значит в лесной промышленности неправильно отрегулирована система налогообложения, если получается, что продавать круглый лес гораздо выгоднее, - добавил Юрий Трутнев.

Еще одна проблема - расстояния и, как следствие, высокие затраты на перевозку древесины. Например, доставить сырье по железной дороге до Ванино - это 700 километров, поэтому стоимость перевозки кубометра 1300 рублей. Если вести лес до Красноярского края, то себестоимость вырастает в три раза. Предложено рассмотреть механизм субсидирования жд-перевозок внутри региона.

Однако пока судьба субсидий не решена - нужен более глубокий экономический анализ.