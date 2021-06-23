«Думали, двери вынесет»: июньский ледяной град размером с монету побил урожай и машины в ЕАО

23 июня на область обрушился мощный ливень, ветер и… ледяной град. Фото: Telegram-канал @novostiEAO Фото: Социальные сети

Пока Хабаровск задыхается от 30-градусной жары в соседней Еврейской автономии стихия отрывается на полную. 23 июня на область обрушился мощный ливень, ветер и… ледяной град. Фотографиями и видео обстрела пользователи поделились в соцсетях.

ГОРОД В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ

Основной ледяной удар пришелся на Биробиджан и его окрестности. Ледяные комья размером с 2-рублевую монету застали врасплох случайных прохожих, которым срочно пришлось искать укрытие. Градины засыпали улицы, нещадно били по машинам.

- Пока шла по ледяной воде, два раза ногу судорогой свело, - пишут пользователи в соцсетях.

- На Шолом-Алейхема ливень с градом, думали, двери вынесет в офис.

- Такси не дождались, никто не принимал, цену заломили за 300, по итогу пришлось идти до остановки чуть ли не вплавь.

Ледяной обстрел происходил при поддержке мощного ливня и ветра до 12 метров в секунду. При такой скорости градины превращались в снаряды, которые неприятно били по людям.

ПОКА, ПОМИДОРЫ

Самый болезненный удар получили огородники, чьи наделы подтопило, а ледышки побили едва взошедший урожай. У некоторых садоводов полегла хрупкая рассада томатов без надежды на восстановление, умерли прекрасные цветы.

- Поселок Мясокомбинат, мы без урожая, все погибло, - рассказывают дачники в интернете.

- Поселок Кирпичики, дождь с порывистым ветром, град, затопило весь огород, надеемся, что вода уйдет, все лежит.

Основной ледяной удар пришелся на Биробиджан и его окрестности. Фото: Instagram @eaomedia Фото: Социальные сети

Однако нашлись и более удачливые садоводы, которых град не коснулся вовсе, либо затронул слегка, не причинив урона рассаде.

Ветер с градом не только побили людей и урожай, но и повалили деревья. Зафиксированы обрывы линий электропередачи.

ЧТО ЭТО БЫЛО?

О грядущем разгуле стихии не предупреждали в прогнозах погоды. Оказывается, что предусмотреть выпадение града за несколько дней непросто. Градовое облако растет стремительно и о приближающемся расстреле ледышками можно сказать за пару часов до.

- Выпадение града связано с конвективной облачностью, что характерно для лета в Еврейской автономной области. В течение трех теплых месяцев он выпадает в разных районах. Это был не первый град, который прошел у нас, - рассказала «КП» Наталья Алешина, ведущий синоптик гидрометеобюро Биробиджан.

Сейчас коммунальщики подсчитывают ущерб от шалости стихии. В местной мэрии заверили, что все повреждения будут устранены.