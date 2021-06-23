Куклы, маски и обереги: в Хабаровске показали «Легенды и сказки Древней Японии»

В Хабаровске показали «Легенды и сказки Древней Японии». Фото: Кристина СМЫЧКОВА

В Дальневосточном художественном музее с 8 июня по 31 августа 2021 года проходит выставка «Легенды и сказки Древней Японии», на которой можно ознакомиться с мифологической культурой японцев, через коллекцию древних игрушек и предметов одежды.

Вместо поролона - опилки

Рассматривая такие экспонаты, не осознано, в голове может заиграть умиротворяющая музыка, которая ассоциируется с Японией и ее загадочной атмосферой. Экскурсовод отмечает, что народная игрушка является важной частью культуры любого народа, она отражает религиозное и фольклорное наследие – легенд и сказок. Куклы и игрушки занимают важное значение в жизни японцев, поэтому Японию можно назвать «страной кукол». На выставке в музее можно увидеть не обычные игрушки, которые мы привыкли видеть в магазинах, а изготовленные из керамики, бумаги или дерева, и набивались они не поролоном, как сейчас, а густо замешанными опилками.

В Хабаровске показали «Легенды и сказки Древней Японии». Фото: Кристина СМЫЧКОВА

В Древней Японии игрушки часто представляли собой разные божества или были «сосудом» для духа так, например, «животная игрушка», не только знакомила людей с природой и воспроизводила облик фантастических зверей, но и воплощала собой определенное божество. Животные, которые приняли собой облик игрушек и сейчас совпадают с символами добра и зла в Японии.

Одним из примеров «животной игрушки» на выставке является «Красный бык, качающий головой. ХХ в. Префектура Тохоку». Бык в японской культуре всегда отвечал за благополучие, а в представлении игрушки Акабеко (красного быка с белыми пятнами), он был талисманом детей от болезней в основном, как считалась, оберегом от оспы.

Пугающая неваляшка

Но помимо «животной игрушки» можно также увидеть куклу «Дарума всемогущий». Это популярная традиционная кукла в Японии, она была сделана по образу основателя дзен-буддизма Бодхидхармы. По легенде он медитировал напротив стены в течение 9 лет и после чего у него атрофировались руки и ноги, но с помощью специальных упражнений он вернул себе подвижность. Так эта легенда стала прообразом куклы, с течением времени она видоизменялась и только недавно обрела форму, похожую на знакомую нам неваляшку. Но из-за непривычной для нашей культуры росписи выглядит пугающе. Во время праздников люди стараются обзавестись этой игрушкой так, как считается, что она становится ангелом-хранителем семьи. А чтобы Дарума исполнил желание, ему рисуют зрачок – это считается его оживлением, но, если желание не было исполнилось, его сжигают – это является символом очищения.

«Как в театр сходила»

Среди остальных игрушек и кукол на выставке можно увидеть необычные маски, сделанные из папье-маше. Такие маски использовались в Древней Японии не только для сокрытия личности актера, но и для того, чтобы духи, которые поселились в определенную маску, заставили противника ужаснуться и помогли победить воину. Вглядываясь в такие маски, начинаешь чувствовать невероятную энергетику, которая исходит от них. Возникает ощущение, будто артист только-только снял ее после выступления. Девушка, что наблюдала эти маски продолжительное время, произнесла: «Будто в театр сходила». Возможно, пока она наблюдала их, в ее воображении актеры выступали в таких масках и в традиционных нарядах.

В Хабаровске показали «Легенды и сказки Древней Японии». Фото: Кристина СМЫЧКОВА

Проходя далее среди экспонатов, внимание привлекает своеобразная картина «Портрет женщины на сером фоне» (Кикуното С., Ошизу Т.). Своеобразная лишь потому, что женщина, изображенная на картине не с идеально правильными чертами лица, как все мы привыкли видеть. Но все же, есть в ней что-то притягательное. Что-то притягивает взгляд и заставляет продолжать рассматривать ее выражение лица, прическу, одежду. И вот, рассматривая картину, в воображении уже представляется ее история, где она находится, что перед ее взором и почему она протянула руку в пояс кимоно.

В Хабаровске показали «Легенды и сказки Древней Японии». Фото: Кристина СМЫЧКОВА

Экскурсовод, что сопровождала нас, сказала: «Так хотелось бы, хотя бы на полчаса вернуться в то время и своими глазами увидеть царившую там атмосферу». На самом деле, правда очень бы хотелось увидеть все экспонаты в действии, а не просто коллекцией, но благодаря тому, что сейчас они сохранились сквозь время и находятся в музее, мы можем смотреть и представить их историю. Когда эта женщина смотрела на каждый из экспонатов, ее глаза будто загорались маленькими «огонечками», так сильно ей нравится эта коллекция, будто она влюблена в каждый из экспонатов.

Чернильное лицо

Еще одной необычной вещью стала ракетка «Хагоита» потому, что она похожа на красиво украшенную расческу для волос. Такие ракетки предназначены для игры ханэцуки, в нее играют девочки перед Новым годом, а напоминает эта игра всем известный бадминтон. В Древней Японии считалось, что тот, кто пропускал мяч, получал чернильную метку на лицо, и игра эта длилась, пока лицо одного из участников не покроется чернилами. Также это было одним из обрядов, который посвящен борьбе с москитами.

Удивительно, что украшения, сделанные на ракетке настолько прочные, что во время игры не отрывались, да и выполнены они настолько детально, что это поражает. Сейчас ракетка стала считаться талисманом, который приносит удачу и здоровье.

В Хабаровске показали «Легенды и сказки Древней Японии». Фото: Кристина СМЫЧКОВА

Особенным для меня стало кимоно. У этого наряда есть много особенностей, главной является его геометрическая модель в форме буквы «Т». А материалами, из которых шьется кимоно являются – шелк и сатин. Особенным в нем я также считаю то, что ткань расписывают вручную. Цвет одежды должен также соответствовать возрасту, полу и положению в обществе. Когда видишь кимоно в фильмах, наблюдаешь просто красивую картинку и одежду, но, когда видишь их вживую, удивляешься узорам и восхищаешься цветом. Кимоно по-прежнему надевают в наше время, ведь ни одно торжественное мероприятие в Японии не проходит без него. Также мода диктует свои правила в современном мире, поэтому на улицах можно встретить девушек в накидке, похожих на кимоно. Было бы интересно примерить именно традиционный вариант кимоно.

Уже уходя с выставки, в глаза бросился журнал отзывов и на одной из страниц неизвестный человек оставил послание. Там было написано: «Спасибо организаторам за такую чудесную выставку, которая погрузила меня в атмосферу Древней Японии. Рассматривая куклы и игрушки, я влюблялась в эту атмосферу еще сильнее», а далее, большими буквами было написано: «Спасибо!». Читая такие отзывы, самому становится тепло на душе.