Шикарная брюнетка из ЕАО с соблазнительной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве

Шикарная брюнетка из ЕАО с точеной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве. Источник: @_l_a_w_y_e_r_1 Фото: Социальные сети

Диана Сиворакша – 38-летняя мать двоих детей и домохозяйка. Так было еще пару месяцев назад, а уже сейчас она – серебряная финалистка Всероссийского конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Мира-2021». Вскоре она поедет на международный этап конкурса.

Шикарная брюнетка из ЕАО с точеной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве. Источник: @_l_a_w_y_e_r_1 Фото: Социальные сети

ТАКИМ БЫЛ ПУТЬ

Началась череда конкурсов красоты в жизни Дианы с обычного разговора с подругой-фотографом. Девушка вдохновенно рассказывала про телепроект «Мама-модель» в Хабаровске и резюмировала: «Ты же мама и выглядишь отлично, попробуй поучаствовать». Диана на авантюру согласилась, а после случился конкурс «Королева Дальнего Востока». В нем вчерашней домохозяйке удалось выиграть титулы «Миссис Роскошь» и «Королевский выбор Дальнего Востока».

- Мне кажется, мое прохождение на конкурс «Миссис Россия Мира-2021» это не случайность. Я шаг за шагом двигалась к тому, чтобы оказаться в Москве среди лучших представительниц страны, - рассказала Диана Сиворакша.

Шикарная брюнетка из ЕАО с точеной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве. Источник: @_l_a_w_y_e_r_1 Фото: Социальные сети

В этом году конкуренция на конкурсе выросла в два раза. Так, если в 2020-м подали заявки около 40 девушек, то уже в 2021 году – 81.

- Для меня было большим открытием, что на конкурсе царила такая комфортная атмосфера, и не чувствовалась конкуренция как таковая. Со всеми девочками мы быстро поладили. Думаю, сыграло то, что все мы уже состоявшиеся женщины, - добавила Диана.

НЕ ТОЛЬКО КРАСОТА, НО И ВНУТРЕННИЙ МИР

Весь конкурс проходил в несколько этапов. На первом нужно было рассказать о себе, подготовить небольшую самопрезентацию. Второй конкурс был творческий.

- Я подготовила кавер песни Бритни Спирс. На самом деле я никогда до этого не пела, но душа подсказывала, что все смогу, и я решилась. Позанималась вокалом и вышла на сцену. Номер вместе с хореографом мы дополнили подтанцовкой, - объяснила Диана.

Шикарная брюнетка из ЕАО с точеной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве. Источник: @_l_a_w_y_e_r_1 Фото: Социальные сети

Третий этап включал в себя собеседование с членами жюри. Даже к этому Диана подготовилась заранее – прошла курс сценической речи.

- Последний этап – дефиле. Нам нужно было продемонстрировать четыре наряда. Платье в народных мотивах мы все создавали сами. Перед нами поставили задачу сделать наряд таким, каким мы сами его видим. Необязательно народные мотивы должны были быть классическими, - вспоминает вице-миссис.

Синее платье Диана вышила собственными руками. А дополнил образ яркий кокошник.

- Вышивать приходилось даже в отпуске. Я не выпускала платье из рук в самолете и даже на пляже. Работа оказалась не из простых, - добавила Диана.

Шикарная брюнетка из ЕАО с точеной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве. Источник: @_l_a_w_y_e_r_1 Фото: Социальные сети

А вот на открытие дефиле в купальниках прошли не все конкурсантки.

- Выбрали всего 12 девушек, в том числе меня. Смотрели не только на фигуру, но и на пластичность движений, - объяснила девушка.

Еще два наряда были более классическими – маленькое черное платье и наряд от российского дизайнера.

- Платье от дизайнера было такое красивое! Я была в восторге, - рассказала Диана.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ

Шикарная брюнетка из ЕАО с точеной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве. Источник: @_l_a_w_y_e_r_1 Фото: Социальные сети

На всех конкурсах Диану поддерживает ее семья.

- Конечно, дети безумно гордятся мной. Для них это прекрасный пример. Они и сами не отстают от своих родителей – сын занимается хоккеем, а дочка – спортивными бальными танцами, - рассказала Диана.

Сейчас вице-миссис предстоит готовиться к международному этапу конкурса, совмещая это с заботой о семье и доме.