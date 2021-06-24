Шикарная брюнетка из ЕАО с соблазнительной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве

Шикарная брюнетка из ЕАО с точеной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве. Источник: @_l_a_w_y_e_r_1
Фото: Социальные сети
Диана Сиворакша – 38-летняя мать двоих детей и домохозяйка. Так было еще пару месяцев назад, а уже сейчас она – серебряная финалистка Всероссийского конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Мира-2021». Вскоре она поедет на международный этап конкурса.
Шикарная брюнетка из ЕАО с точеной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве. Источник: @_l_a_w_y_e_r_1
Фото: Социальные сети
ТАКИМ БЫЛ ПУТЬ
Началась череда конкурсов красоты в жизни Дианы с обычного разговора с подругой-фотографом. Девушка вдохновенно рассказывала про телепроект «Мама-модель» в Хабаровске и резюмировала: «Ты же мама и выглядишь отлично, попробуй поучаствовать». Диана на авантюру согласилась, а после случился конкурс «Королева Дальнего Востока». В нем вчерашней домохозяйке удалось выиграть титулы «Миссис Роскошь» и «Королевский выбор Дальнего Востока».
- Мне кажется, мое прохождение на конкурс «Миссис Россия Мира-2021» это не случайность. Я шаг за шагом двигалась к тому, чтобы оказаться в Москве среди лучших представительниц страны, - рассказала Диана Сиворакша.
Шикарная брюнетка из ЕАО с точеной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве. Источник: @_l_a_w_y_e_r_1
Фото: Социальные сети
В этом году конкуренция на конкурсе выросла в два раза. Так, если в 2020-м подали заявки около 40 девушек, то уже в 2021 году – 81.
- Для меня было большим открытием, что на конкурсе царила такая комфортная атмосфера, и не чувствовалась конкуренция как таковая. Со всеми девочками мы быстро поладили. Думаю, сыграло то, что все мы уже состоявшиеся женщины, - добавила Диана.
НЕ ТОЛЬКО КРАСОТА, НО И ВНУТРЕННИЙ МИР
Весь конкурс проходил в несколько этапов. На первом нужно было рассказать о себе, подготовить небольшую самопрезентацию. Второй конкурс был творческий.
- Я подготовила кавер песни Бритни Спирс. На самом деле я никогда до этого не пела, но душа подсказывала, что все смогу, и я решилась. Позанималась вокалом и вышла на сцену. Номер вместе с хореографом мы дополнили подтанцовкой, - объяснила Диана.
Шикарная брюнетка из ЕАО с точеной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве. Источник: @_l_a_w_y_e_r_1
Фото: Социальные сети
Третий этап включал в себя собеседование с членами жюри. Даже к этому Диана подготовилась заранее – прошла курс сценической речи.
- Последний этап – дефиле. Нам нужно было продемонстрировать четыре наряда. Платье в народных мотивах мы все создавали сами. Перед нами поставили задачу сделать наряд таким, каким мы сами его видим. Необязательно народные мотивы должны были быть классическими, - вспоминает вице-миссис.
Синее платье Диана вышила собственными руками. А дополнил образ яркий кокошник.
- Вышивать приходилось даже в отпуске. Я не выпускала платье из рук в самолете и даже на пляже. Работа оказалась не из простых, - добавила Диана.
Шикарная брюнетка из ЕАО с точеной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве. Источник: @_l_a_w_y_e_r_1
Фото: Социальные сети
А вот на открытие дефиле в купальниках прошли не все конкурсантки.
- Выбрали всего 12 девушек, в том числе меня. Смотрели не только на фигуру, но и на пластичность движений, - объяснила девушка.
Еще два наряда были более классическими – маленькое черное платье и наряд от российского дизайнера.
- Платье от дизайнера было такое красивое! Я была в восторге, - рассказала Диана.
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ
Шикарная брюнетка из ЕАО с точеной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве. Источник: @_l_a_w_y_e_r_1
Фото: Социальные сети
На всех конкурсах Диану поддерживает ее семья.
- Конечно, дети безумно гордятся мной. Для них это прекрасный пример. Они и сами не отстают от своих родителей – сын занимается хоккеем, а дочка – спортивными бальными танцами, - рассказала Диана.
Сейчас вице-миссис предстоит готовиться к международному этапу конкурса, совмещая это с заботой о семье и доме.