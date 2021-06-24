Борьба за природу: как заботятся об экологии жители Хабаровска

С декабря 2016 по середину июля 2020 года волонтеры собрали 270 тонн крышечек. Фото: проект "Добрые крышечки".

Уже много лет проблеме состояния экологии уделяют внимание во многих городах России, и Хабаровск – не исключение. Об этом много говорят, существует множество проектов и общественных инициатив, которые занимаются этим вопросом.

Уменьшай и перерабатывай

История движения «РазДельный Сбор» началась в Санкт-Петербурге в 2011 году. Пятого ноября питерские активисты провели первую акцию по сбору разных видов вторсырья (макулатуры и пластика), и эта дата стала днем рождения движения. За несколько лет движение расширилось – к нему примкнули другие города и регионы России. На сегодняшний день «РазДельный Сбор – крупнейшее движение по раздельному сбору отходов в стране. Его деятельность основана на принципах 3R (reduce, reuse, recycle – уменьшай, используй повторно, перерабатывай).

Интерактивная карта точек раздельного сбора. Фото с сайта: http://recyclemap.ru/

Хабаровск входит в число городов, принимающих участие в движении. Все началось с акций, которые устраивали неравнодушные жители города. Некоторое время существовал «Экогараж» – раз в месяц там устраивали акции, куда можно было привезти отходы, которые потом увозили на переработку. В городе есть контейнеры для сбора разных видов отходов – например, на ул. Тургенева, 48 стоит контейнер для сбора пластиковых бутылок. В 2011 году Гринпис России запустил интерактивную карту Recyclemap.ru – на ней можно посмотреть адреса всех точек сбора в городе.

Крышечки с «Поляны»

Важным событием для хабаровчан, неравнодушных к экологической обстановке города, стало открытие стационарного пункта раздельного сбора на территории парковки ТЦ «ЭкоДом». Открытие состоялось осенью прошлого года, пункт назвали «Поляна». С этого момента стало возможным не дожидаться акций, а привезти и сдать свои отходы в любое удобное время.

Режим работы "Поляны" — каждый день с 10:00 до 20:00. Фото с сайта: http://chisto27.pro/polyana/

– Преимущества «Поляны» очевидны – пункт приема бытовых отходов, который находится в центре города и работает круглосуточно, более удобен и для населения, и для заводов-переработчиков заготовителей, которые могут вывезти отходы в подходящее для них время, – утверждает Владимир Сидоров, руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы. – Но на «Поляну», к сожалению, ходят одни и те же волонтеры, и довольно редко, потому что все заняты. У нас есть сложившийся костяк людей, которые занимаются раздельным сбором и помогают. Но новых не прибавляется, только старые откалываются по каким-то своим причинам. Мы были бы очень благодарны новым волонтерам, потому что помощь требуется практически каждый день. Со своей стороны обещаю, что максимально подробно расскажу, как сортировать, покажу на примере.

Занимаясь раздельным сбором можно не только сделать свой город чище, но и принять участие в благотворительности. В 2016 году стартовал проект «Добрые крышечки». Он объединил в себе две цели: сделать страну чище и помочь детям, нуждающимся в поддержке. Суть проекта заключается в сборе и переработке крышек от пластиковых бутылок. На собранные с переработки деньги покупают инвалидные коляски и другой инвентарь для детей с особенностями развития, которых воспитывают приемные семьи. С декабря 2016 по середину июля 2020 года волонтеры собрали 270 тонн крышечек, за которые в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» было перечислено более 6 миллионов рублей. Крышки от пластиковых бутылок принимают и на «Поляне».

Собранные отходы в Хабаровске перерабатывают на нескольких крупных предприятиях. К примеру, одна из организаций занимается переработкой полиэтилена высокого давления, а из полученного сырья производит техническую пленку. Еще одна компания принимает макулатуру и пластик на переработку, а также занимается вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов. Из полученного сырья они производят пластиковые канистры, полиэтиленовые мешки и картонные коробки.

Свалкам.нет

Хабаровские эко-активисты не только занимаются сбором и переработкой отходов, но и находят и устраняют незаконные свалки. В 2018 году появилось экологическое движение «Экодозор». Движение набирает добровольцев, которые проходят собеседование и экзамен. При положительном решении комиссии активист получает статус общественного экологического инспектора и удостоверение сроком действия 1 год с возможностью продления. С этого момента начинается их работа экологического инспектора.

Карта "Экодозора". Фото: скрин с сайта http://ecodozor.pro/

Их задача – выявлять несанкционированные свалки и сброс опасных веществ в окружающую среду. Найденные свалки фиксируют на камеры и передают информацию об их расположении в органы надзора. На карте проекта любой желающий может отметить место несанкционированной свалки, и полномочные органы займутся ее устранением.

Хабаровск – достаточно экологически ответственный город, и число людей, готовых менять свои привычки ради чистоты окружающей среды, растет.