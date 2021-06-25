Синоптики рассказали, когда в Хабаровске станет еще жарче Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Лето полностью завоевало один из самых солнечных городов России. Температурный фон остается нормальным для этого месяца года. В Хабаровске сохраняется стабильная теплая погода с небольшими периодами ненастья. Грядущие выходные так же будут достаточно комфортными.

- В субботу возможен кратковременный дождь. А в воскресенье обойдется без существенных осадков, - сообщили в Дальневосточном УГМС.

Синоптики рассказали, что в уикенд в краевой столице сохранится жаркая погода. Ночью будет от +15 до +20 градусов, а днем от +25 до +30. Ветер не будет беспокоить хабаровчан. Он ожидается слабый и умеренный.

А вот в начале следующей недели возможно пройдут кратковременные дожди и грозы 29 и 30 июня. Как раз во вторник и среду возможно усиление ветра, но также незначительное.

- Пока по прогнозу к концу следующей недели возможен дальнейший рост температуры воздуха. К выходным столбик термометра может подняться выше +30 градусов, - добавили в Дальневосточном УГМС.

В целом следующая неделя пройдет при стабильно жаркой погоде. Днем будет до +30 градусов, а ночью до +19.