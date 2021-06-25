Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сертификаты о вакцинации от коронавируса в некоторых регионах России стали золотым источником для мошенников. Оно и понятно: для въезда в некоторые страны уже необходимо представить документ. А в связи с новостями о «третьей волне» коронавируса реальная или фиктивная прививка становятся как никогда актуальными. «Комсомолка» выяснила, как полиция борется с попытками купить сертификат о вакцинации в Хабаровском крае и что может грозить продавцу и покупателю.

ПОКА ТИХО

В Хабаровске купить сертификат о вакцинации еще не пытался ни один человек, так же, как и продать его. Конечно, по официальным данным. Такая тенденция не может не радовать. Однако из-за отсутствия реальных случаев максимально возможное наказание пока неизвестно.

- Все зависит от каждого частного случая. Мы не можем точно сказать, какое наказание сможет получить как продавец, так и покупатель. Может быть как административное или уголовное нарушение, так и отсутствие состава преступления, - сказал Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

НАЙДЕТСЯ УПРАВА

В Уголовном кодексе РФ наказание за подделку документов существует с давних пор. Создание фейковых медицинских справок для уголовной практики уже не новшество. Такие дельцы попадают под статью «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

- Первый пункт статьи гласит, что за изготовление, использование и сбыт поддельных документов дельцам грозит максимальное наказание в виде двух лет тюрьмы, - рассказал Алексей Слепцов, хабаровский адвокат.

А вот покупателя за использование ненастоящего сертификата о вакцинации могут арестовать на полгода. Также пятый пункт статьи предусматривает наложение штрафа до 80 тысяч рублей или принудительные работы.

ЧТО ГОВОРИТ ИНТЕРНЕТ?

Ни на одном популярном в Хабаровске сайте по покупке и продаже нет подозрительных объявлений о продаже сертификатов о вакцинации. Поисковые системы также на стороне закона. Запросы типа: «купить сертификат о прививке от коронавируса в Хабаровске» выдают лишь информацию, где поставить укол, как скачать реальный документ с портала «Госуслуги» и тому подобное.

В целом, искать ресурсы по продаже лже-документов о прививке от коронавирса не имеет никакого смысла. В случаях выявления подделки документа правоохранители будут реагировать быстро и в рамках закона.