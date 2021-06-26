Вакцинация беременных в Хабаровском крае: вопрос обсудят на ближайшем оперативном штабе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос о возможной вакцинации от коронавируса для беременных женщин в стране взволновал население. Вчера, 25 июня на президиуме Минздрава РФ эта тема подробно обсуждалась. На совещании были озвучены некоторые рекомендации по вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения болезни. на официальном сайте СтопКоронавирус.РФ сообщается, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что противопоказания для вакцины «Спутник V» сняты. В Хабаровском крае во время заседания очередного оперативного штаба тема вакцинации беременных женщин будет обсуждаться, как сообщил Даниил Зайцев, помощник зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам по взаимодействию со СМИ.

- Учитывая разницу во времени, мы еще не получили никаких официальных рекомендаций. Вопрос о вакцинации беременных в крае будет вынесен на обсуждение очередного краевого штаба по коронавирусу. Об обязательной вакцинации речи не идет, - сказал «КП» Даниил Зайцев.

Михаил Мурашко отметил, что вакцина прошла исследование на безопасность, и возымела положительные результаты, поэтому эксперты приняли решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» у беременных. Решение также принято в связи с тем, что у беременных есть большой риск тяжелого течения болезни.