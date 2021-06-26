Опубликованы результаты ЕГЭ выпускников Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Опубликованы результаты ЕГЭ выпускников школ Хабаровского края. Итоги экзаменов выложили в сеть, они доступны на едином информационном портале. Выпускники школ региона и будущие абитуриенты и студенты учебных заведений могут посмотреть свои баллы, используя коды регистрации на портале или с помощью данных паспорта.

Посмотреть результаты ЕГЭ выпускников Хабаровского края можно на официальном портале Единого государственного экзамена по ссылке.

Как сообщили в правительстве Хабаровского края, по результатам ЕГЭ по русскому языку в регионе определилось 16 выпускников, набравших по 100 баллов. Среди них 11 человек из Хабаровска трое из Комсомольска, один из Вяземского и один из Верхнебуреинского районов.

Вчера в Хабаровском крае стобалльников по ЕГЭ стало больше, так как пришли результаты испытаний по физике и истории. Так, выпускница из Комсомольска, которая ранее получила максимальный балл по русскому зыку, набрала 100 баллов и по истории. По физике максимум набрал хабаровчанин, по истории набрали несколько ребят из Хабаровска, Комсомольска и Монгохто.

ЕГЭ уже закончились, однако те, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на испытаниях, может сдать экзамен в резервный день. Так, 28 июня сдают географию, литературу, биологию, истории, русский язык, иностранные языки (устно), 29 - обществознание, химия, физика, иностранные языки (письменно), математика (профильный уровень), информатика и ИКТ (К-ЕГЭ). И 2 июля - по всем учебным предметам.