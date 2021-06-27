Из Хабаровска до Владивостока снова можно доехать на «Океане»

Фирменный поезд «Океан» снова начали курсировать по маршруту «Владивосток — Хабаровск». Каждый день он выполняет рейсы по территории Дальнего Востока, а для некоторых категорий граждан предусмотрены скидки.

– Скидка в размере 50% распространяется на детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул и предоставляется на проезд в поездах дальнего следования. Это позволит семьям с детьми сэкономить средства на организацию летнего отдыха. Льгота предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения в период по 31 августа. В поездах, следующих транзитом, скидка действует по территории России, – уточнили в Дальневосточной железной дороге.

На скидку имеют право и студенты. Они могут сэкономить 25% на проезд в купе.

Все составы поезда регулярно проходят санитарную обработку, чтобы обезопасить пассажиров от распространения коронавируса, однако каждому, кто находится в поезде рекомендуется носить маску и перчатки. При необходимости их можно попросить у проводника.

КАК СЭКОНОМИТЬ

Льготный билет можно купить как в кассе, так и онлайн на сайте «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При оформлении покупки скидка будет предоставлена автоматически при указании тарифа «Полный» после указания возраста маленьких пассажиров. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

КОНКРЕТНО

Из Владивостока поезд ежедневно отправляется в 20:57 с прибытием в Хабаровск в 09:26.

В обратном направлении он начинает движение в 20:43 и прибывает в столицу Приморья в 09:51.

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