Пантера Багира и козлик Яша: что происходит за кулисами шапито в Хабаровске

Козлик Яша. Фото: Максим МОЛОТОВ

Передвижной цирк «Крокус» добрался до Хабаровска в середине июня. Их гастроли в нашем городе уже подходят к концу – грех было не пробраться за кулисы одного из самых известных шапито в стране. Идет третья волна пандемии, и кто знает, когда массовые мероприятия вновь прочно войдут в нашу жизнь?

Все любят пошутить

«Крокус» раскинул свой шатер неподалеку от автодрома возле улицы Индустриальной. Трейлеры для перевозки людей, животных и реквизита составлены полукругом как походный лагерь переселенцев. Цирковые – и есть кочующее племя: большую часть года они колесят по стране от Крыма до Сахалина. Семи «крокусцы» – сибиряки, из Омска. В начале прошлого десятилетия они начали гастрольную деятельность на свой страх и риск. И быстро стали популярными. Причина в качественно подобранных и исполняемых номерах программы. Каждый артист выдает не только классический набор трюков, но показывает свое, эксклюзивное. Многие из них – самородки. То есть не из цирковых семей, не из династий, что вообще характерно для этого вида искусства.

Ильяс Куртумеров. Фото: Максим МОЛОТОВ

Например, Ильяс Куртумеров никогда в жизни не думал, что станет дрессировщиком.

- Я был простым рабочим по сборке шапито, работал в технической бригаде. Но директор разглядел во мне что-то такое. С детства я любил животных. И тянуло меня не к хищникам, а к мирным – верблюдам, собакам. Руководитель решил меня попробовать на этом поприще. Сначала ухаживал за верблюдами и козлом Яшей. Подружился с ними. И настолько наша связь оказалась прочной и сильной, что они меня признали как бы за своего. Так я стал дрессировщиком. Верблюды очень верные. Они признают только одного хозяина. Чтобы питомец выполнял трюки, с ним надо долго работать. Эти животные гордые, у них очень развито чувство собственного достоинства. У нас две самки и три самца. Все прекрасно различают мой голос, ловят интонации. Любят фотографироваться, особенно с детьми. Вопреки стереотипу, эти «корабли пустыни» никогда в публику не плюются – вежливые очень, воспитанные, даже интеллигентные. Верблюды выполняют сложные номера, связанные с движением – становятся ногами на бортик манежа, ходят «расческой» друг между другом, делают «восьмерку», садятся. Они не капризные, но пошутить любят. Например, как-то на представлении наш самец Вася обходил манеж по кругу и заметил у мужчины в первом ряду большой стакан поп-корна. Шея у верблюда длинная – он ее наклонил, аккуратно изъял из рук замершего зрителя стакан и, пока дошел до выхода, все неторопливо сжевал. Зал рукоплескал, - рассказывает Ильяс Куртумеров.

Вестибулярный Яша

Помимо верблюдов в хозяйстве дрессировщика есть еще и китайский козел Яша. Он – настоящая звезда «Крокуса». Дело в том, что Яков – единственный в мире козел, который умеет ходить по проволоке без страховки на высоте три метра. У него идеальный вестибулярный аппарат. По рассказам артистов, талант рогатого обнаружился случайно – еще козленком он забрался на какую-то жердочку и прогуливался по ней, как ни в чем ни бывало. Теперь его номер – один из гвоздей программы.

Передвижной цирк "Крокус" Фото: Максим МОЛОТОВ

В труппе цирковых животных есть и хищники. В Хабаровске выступали двое пантер - девочка Багира и ее сородич Феликс. Они молодые, разновозрастные и неописуемо изящные. Парочка слажено выполняет сложные трюки, приводя в восторг публику.

- Они разные по характеру, хотя и одного вида. Если Феликс более нежный, ласковый, то Багира может и огрызнуться. Дикие кошки по сути своей однолюбы. Вот Феликс полностью признает только меня. На манеже он беспрекословно выполняет мои команды. Багира со мной учтива, она знает, что я ей даю пищу, воду, она может со мной поиграть. Но на манеже она слушается только нашего директора цирка Дмитрия Скобелева – он тоже занимается дрессурой. Что же касается проявлений в хищниках их природы – то раны они, конечно мне наносили. Но это никогда не было проявлением агрессии. Пантера может увлечься игрой и, играя, веселясь, поцарапать. Она понимает, что допустила какую-то ошибку и сразу убирает коготь. Во время же выступления ничего подобного не происходит. Мои питомцы очень четко понимают, что именно от них требуется, и относятся к работе предельно серьезно. Я могу вовсе не заходить в клетку – они сами выполнят положенную программу. Чувство ответственности у них развито максимально. Не то, что у людей, - делится дрессировщик крупных хищников Сергей Ахметгалеев.

Кстати, Сергей не только показывает номера с животными, он еще и ведущий программы «Крокуса». В приватной беседе он рассказал, что цирковые артисты в выступлениях и в быту очень трепетно относятся к разным примерам. Например, ни в коем случае нельзя садиться спиной к манежу – таким образом, человек демонстрирует неуважение, как к арене, так и к самим артистам. Ни один артист никогда не пересечет середину манежа – только борту. Никто не выйдет на манеж в уличной обуви – не к добру. Артисты в цирке не лузгают семечки – это к отсутствию зрителей. Афиши не должны лежать на кровати, на диване или стуле — опять же зрителей не будет. Афиша должна не отдыхать, а работать. Одну афишу обязательно стелют вместо коврика в гостиничный номер или вагончик, чтобы народ в цирк топал. На клетки и загоны вешают красные тряпочки – чтобы питомцы не болели. Дрессировщик не смог объяснить, откуда профессиональные приметы взялись, но заметил, что соблюдают их все поколения цирковых артистов во всех странах уже много веков.

Успешные гастроли

Есть в «Крокусе» и клоун. Его зовут Вячеслав Шутов (представляясь, он говорит, что фамилия и имя для него – действительно судьба). Выступает он под сценическим именем Славик. Вячеслав Шутов не из цирковой семьи, но его судьба с ранних лет была связана именно с цирком. 6-летним мальчиком, видя его гимнастические способности, родители отдали в цирковую школу. Потом Славик занимался акробатикой, йогой, закончил музыкальный вуз и вернулся на манеж. Он выбрал, вероятно, самый сложный жанр – клоунаду.

Клоун Славик. Фото: Максим МОЛОТОВ

- Мне приходится много шутить на публике, поэтому в частной жизни я, скорее, вдумчивый человек. Возможно даже грустноватый. Клоун отличается от классического актера тем, что он не исполняет заученную роль, а впитывает из жизни разные моменты. Не только те, которые веселят людей. Нужно быть психологом. Чтобы понимать, как работать со зрителем, как чувствовать правильно зал. Хороший клоун всегда формирует свою личную школу. К сожалению, слово «клоун» в разговорном языке носит несколько уничижительный характер. Был период, когда клоуна представляли этаким дурачком в рыжем парике с большим носом. Сейчас мир отходит от этого стереотипа. Не скоро отойдет – поколения через два-три. Мим-клоунада – это не эксплуатация низменных человеческих инстинктов. В свои репризы настоящий клоун обязательно вносит лирику, легкую светлую грусть, иногда даже философию. Грубый юмор – он для грубых людей. Все же искусство должно облагораживать. Кстати, в этой связи отмечу особенность хабаровских зрителей. Люди здесь серьезные. Не в смысле мрачные, а в плане – более развитые как личности. В Хабаровске недостаточно пальчик показать и захохотать во все горло – тебя не поймут. Многие свои номера я, приехав в первый раз на Дальний Восток, кардинально переделал. Мне нравится такой зритель как у вас – и умный, и непосредственный, - признается Вячеслав «Славик» Шутов.

«Крокус» пробудет в Хабаровске до 4 июля. Аслан Бейсеков, администратор цирка-шапито, считает, что во время коронавирусной пандемии люди соскучились по представлениям, поэтому хабаровские гастроли он оценивает как успешные. Пока не ввели очередные тотальные ограничения на массовые мероприятия, артисты хотят успеть посетить и город Юности. Скоро все 18 цирковых мастеров, пять верблюдов, козел Яша, две пантеры, попугай и крокодил прибудут в Комсомольск, где намереваются дать первое представление 18 июля.