«Вот так июль!»: синоптики рассказали о погоде на месяц в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

«Когда уже спадет эта жара» и «надоела мошка» - это, пожалуй, две самые распространенные фразы у жителей хабаровского края, относительно обстановки с погодой, по обыкновению в июне и июле. Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС еще в начале лета сообщала «КП», что в этом году июль обещает быть достаточно жарким. Вот что сообщают синоптики в преддверии второго летнего месяца в Хабаровском крае.

Краевая столица встретит первые дни июля духотой и влажностью. 1 числа ночью ожидается кратковременный дождь, днем без осадков, и тепло до 25 градусов, 2 числа без дождя, и днем до 27 градусов, 3 и 4 июля станет еще жарче, до 29 градусов, без дождя. и 5 числа столбик термометра покажет +30 градусов.

- Южные районы Хабаровского края встретят июль нормальной для этой части края температурой. Днем по большей части будет от 25 до 30 градусов жары. Ночами будет от 13 до 18 градусов. К третьей декаде месяца жара немного спадет, днем будет уже около 20-25 градусов, - сообщают в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

Как в начале, так и в конце месяца на юге края будут периодически лить дожди. Но грозы и ливни ожидаются во второй декаде месяца.

Что касается центральных районов Хабаровского края, то здесь температурный фон не изменит средних многолетних показателей. Днями воздух будет прогреваться в среднем до температуры 19 – 21 градус, на побережье чуть прохладнее, до 15 – 17 градусов. Но по большей части будет под 25 - 30 градусов жары, в особенности в первой половине месяца. К третьей декаде месяца центральные районы региона накроет волна похолодания, температура может опуститься до 20 – 25 градусов, но в конце месяца снова начнется жара до 30.

Чуть обильнее, чем обычно, будут осадки в этом году в июле. Периодически в небе будет громыхать и сверкать.

Что до северных районов региона, то здесь будет на пару градусов теплее, чем за последние несколько лет наблюдалось. средняя температура – 15 – 19 градусов днем, но в основном будет от 18-23, до 25-32 градусов. На побережье Охотского моря то 10-15 градусов, то 15-22 днем.

Осадки на севере края в июле будут чуть менее обильные, чем обычно в этот период лета. В начале месяца дождей почти не будет, а вот во второй и третьей декадах землю будет периодически смачивать.

Краевая столица встретит первые дни июля духотой и влажностью. 1 числа ночью ожидается кратковременный дождь, днем без осадков, и тепло до 25 градусов, 2 числа без дождя, и днем до 27 градусов, 3 и 4 июля станет еще жарче, до 29 градусов, без дождя. и 5 числа столбик термометра покажет +30 градусов.