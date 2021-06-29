«Парни, да мне две руки оторвало…»: победа в киберспортивных соревнованиях досталась хабаровчанам дорогой ценой

Хабаровский край имеет свою федерацию компьютерного спорта Фото: Максим МОЛОТОВ

Не спешите ужасаться – Кубок Хабаровского края в краевой столице состоялся по компьютерному спорту. Там случаются отрывания конечностей, но редко и не по-настоящему. Это киберспорт. Несмотря на первую часть слова – виртуальную, вторая – самая что ни на есть настоящая. Эта дисциплина признана официальным видом спорта. Причем Россия сделала это первой – в 2001 году.

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ

Хабаровский край имеет свою федерацию компьютерного спорта. По количеству членов она небольшая – всего пять человек. Зато по числу спортсменов, регулярно практикующих этот вид спорта, многолюдная – в ней не менее 5000 человек.

Победители в местных соревнованиях получают путевку на Кубок России Фото: Максим МОЛОТОВ

Хабаровская федерация киберспорта раз в год проводит краевые Кубки. Победители в них получают путевку на Кубок России. Ну а дальше – весь мир.

Именно таких чемпионов определили в воскресенье в компьютерном клубе.

Сразу скажу для непосвященных – это спорт высоких технологий. Мировое сообщество адаптировало несколько игр для того, чтобы превратить их в спортивные дисциплины. Суть соревнований – игра между командами по 3-5 человек. В Хабаровском крае мы практикуем 6 дисциплин: боевая арена, соревновательные головоломки, спортивные симуляторы, стратегия в реальном времени, технический симулятор и файтинг. Спортивные разряды можно получать с 14 лет. Что же касается возрастных ограничений, то мы стараемся соблюдать рекомендации разработчиков игр. Все, что связано с кровью – пусть и виртуальной, разрешено только с наступления совершеннолетия. У нас все как в реальном спорте – разряды, свои мастера спорта, свои «звезды», свои судьи. Есть также что-то вроде антидопинговой комиссии.

Хабаровская федерация киберспорта раз в год проводит краевые Кубки Фото: Максим МОЛОТОВ

- Мы подчиняемся спортивным законам России и международному законодательству. В этом, кстати, главное отличие киберспортсменов от просто продвинутых геймеров, которых миллионы. Мы относимся к этому предельно серьезно, некоторые делают киберспорт своей профессией и становятся профессионалами со всеми вытекающими. Какими? Прежде всего, гонорары за победы. Призовые фонды международных турниров исчисляются десятками миллионов долларов. Сколько денег крутится в букмекерских конторах берущих ставки на киберспорт (то есть почти всех), сказать трудно. Миллиарды. Киберспорт по популярности уже обходит некоторые из традиционных видов спорта. Он активно транслируется спортивными каналами многих стран. Хабаровская краевая федерация компьютерного спорта считается одной из сильных. Нам помогает «Ростелеком». У нас есть свои звезды, которых знают в России. Есть тренеры, судьи, болельщики, есть призовые фонды. Все по-настоящему, - рассказывает председатель хабаровского краевого отделения федерации компьютерного спорта России Михаил Репка.

Мировое сообщество адаптировало несколько игр для того, чтобы превратить их в спортивные дисциплины Фото: Максим МОЛОТОВ

Некоторых из хабаровских звезд я увидел и попытался с ними поговорить.

КОМАНДНАЯ ХИМИЯ

Пока мы разговаривали с Михаилом, стартовал очередной этап краевого турнира. Пошло «рубилово». Тут-то и раздался тот крик, что выше вынесен в заголовок. Соревнование проходит в формате ЛАН. То есть, участники находятся в одном специально оборудованном помещении. В зависимости от вида дисциплины сражаются либо один на один, либо команда на команду. Возле стен стоят (в основном) болельщицы. Девушки переживают за своих парней, а жены, соответственно, за мужей. Наблюдать за поединками странно. Спортсмены потеют, гримасничают, вскрикивают, бормочут, иные наоборот сосредоточенно молчат или хмурят лоб. Коктейль шахмат и регби. Макраме с альпинизмом. Урбанистический ноктюрн. Только все это – в голове. Что лишний раз подтверждает постулат буддизма, что мир иллюзорен, а душевную агонию и нечеловеческое напряжение телесных, духовных и интеллектуальных сил можно испытывать, не вставая со стула и не выпуская из руки баночку с энергетиком.

Чемпионов определили в воскресенье в компьютерном клубе Фото: Максим МОЛОТОВ

В перерыве общаемся с местной звездой – Димой МLH.

- Что дает игра? Чувство командности, развивает вот эту командную химию. Физически для человека – реакцию, логику, умение стратегически мыслить, просчитывать шаги вперед. Это еще и сильно связывает людей, идущих на битву вместе, рождается боевое братство. Мне этот спорт доставляет ощутимое моральное удовлетворение – приятно все-таки выигрывать. Это, ведь, еще и доход приносит. Что касается амбиций, то они неизбежны. Я, например, мечтаю повысить свой профессиональный уровень, шагнуть за пределы нашего региона, вырасти. Много времени уходит на тренировки – по 8 часов в день. Замечу, что это никак не влияет отрицательно на отношения в моей семье. Они гордятся мной, к тому же я и выигрыши приношу, - откровенничает MHL.

По заверениям директора клуба, Дима – один из крутейших спортсменов Хабаровска. Поражений не знает. Почти.

ЧАСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Страшное дело, но в системе компьютерного спорта имеются свои Олимпийские игры. Пока они собирают только федерации стран Азии (то есть половину человечества) но скоро наверняка займут прочное место в мировое олимпийское движение. Потому что киберспорт стал полноценной частью цивилизации. Здесь есть свои вузы, свои банки и даже свои СМИ. В них работают журналисты, операторы и комментаторы. В Хабаровске одним из признанных киберспортивных журналистов является молодой человек Илларион (имя настоящее).

Соревнование проходит в формате ЛАН Фото: Максим МОЛОТОВ

- Никакого особенного комментаторского искусства здесь не требуется. Нужно просто досконально знать правила игры, самому заниматься этим спортом и быть внимательным. По сути, я воспроизвожу то, что происходит на экране. Конечно, это делается для узкой аудитории. Если человек, который в этом не варится, послушает, он почти ничего не поймет. Специальная терминология, что поделаешь… Однако наша узкая аудитория все же не так уж узка – на чемпионатах, которые довелось комментировать мне, меньше ста тысяч зрителей не фиксировалось. Вы не смотрите, что это как бы понарошку. Адреналин, эмоции, переживания, дикая радость от удачно проведенного удара или комбинации, почти физическая боль при поражении – все это настоящее. Вне игры мы живем как все люди. Но при этом мы не игроманы, мы спортсмены. Среди нашей тусовки живут дружба, привязанности, любовь, составляются пары. До детей доходит. Мы живем в таком же мире, что и остальные, только у нас есть еще и свой мир. Он бывает лучше, чем этот. И во всяком случае, он куда честнее, - признается Илларион Javeryn.

Ближе к вечеру соревнования подошли к концу. Поздравили победителей. Из них будет сформирована сборная Хабаровского края для дальнейшего участия в Кубке России.

В системе компьютерного спорта имеются свои Олимпийские игры Фото: Максим МОЛОТОВ

Призовые места распределились следующим образом:

DOTA 2: - 1 место - тимаUnderПиво; 2 место - XNova.younG; 3 место - Chillout

TEKKEN 7- 1 место deathvanytka; 2 место - JayOneLive 3 место - Майнер.

Совсем скоро пройдет товарищеский турнир между городами побратимами, а также матч на Кубок города Хабаровска.