В самолете рейса «Магадан-Новосибирск» умер пассажир

В самолете на рейсе «Магадан-Новосибирск» умер пассажир Фото: Иван ВИСЛОВ

На борту самолета «Магадан-Новосибирск» скончался пассажир. Мужчине стало плохо еще до взлета. Реанимировать его уже не было возможности. Информацию «КП» подтвердили в транспортной полиции по Дальневосточному Федеральному округу.

Все произошло утром на борту авиалайнера компании S7. Мужчине резко стало плохо и он упал без чувств. Смерть наступила мгновенно.

— Сейчас проводится проверка. На место выезжали скорая и следственно-оперативная служба. Погибший был иностранцем из Средней Азии. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ, — пояснила начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО полковник внутренней службы Ольга Мироненко.

Был ли на борту кто-то из близких погибшего, не известно. Жалоб на самочувствие он не высказывал.

По словам очевидцев трагедии, врачи больше получаса пытались откачать мужчину, но все было безрезультатно.

Из-за ЧП вылет самолета пришлось задержать на полтора часа. Он должен был вылететь из аэропорта «Сокол» в 10:25, однако стартовал только в 11:55.

В авиакомпании, комментарии о произошедшем пока не предоставляют.

Если во время проведения проверки транспортной полицией будет обнаружена какой-либо криминальная составляющая смерти человека, дело передадут в региональный следственный комитет Магаданской области.

Самолет из Магадана стал не единственным, который в этот день не смог вовремя приземлиться в Новосибирске. Из-за густого утреннего тумана на запасной аэропорт улетели рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара и Сочи.

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