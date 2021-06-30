Хабаровчанин несколько километров проплыл по Амуру, чтобы убежать от полиции Фото: Социальные сети

Молодой хабаровчанин удивил полицейских, спасателей и пользователей соцсетей. По неподтвержденным данным, паренек совершил грабеж и решил, что самым безопасным местом, где его точно не достанут, будет река. Но не тут-то было. Смекалистые правоохранители вызвали спасателей, которые помогли вывести воришку на «чистую воду».

ОТ ПРОФИ НЕ УЙДЕШЬ

Дело было в понедельник примерно в 19:00 часов – спасателей вызывала полиция. На месте разворачивалась странная картина: недалеко от школы №51 от берега отплыл парень. 26-летний хабаровчанин вовсе не ради удовольствия полез в воду, а чтобы скрыться от преследования. Сев в лодку, спасатели и полицейские стали догонять преступника по воде.

Хабаровчанин несколько километров проплыл по Амуру, чтобы убежать от полиции Фото: Социальные сети

- Он смог проплыть от «Дальдизеля» практически до Заячьего полуострова. На вид парень оказался крупный. Когда мы достали его из воды, на нем не было ничего, кроме нижнего белья. Как я понял, паренек сначала сбежал из квартиры. Добравшись до берега, он нырнул в реку и попытался скрыться от правосудия в водах Амура, - рассказал Сергей Козлов, старший смены поисково-спасательного отряда.

По предварительной информации известно, что в момент задержания в крови хабаровчанина алкоголь не обнаружили. Информация о наркотическом опьянении парня проверяется.

ЭТО ВАМ НЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА

Пользователи соцсетей ситуацию обсмеяли. Многих позабавило, что преступник решил скрыться именно в реке.

- Это не ГТА, где можно по воде вплавь уйти, - написал один пользователь соцсетей.

- Интересный способ побега. Плыл бы сразу к опорам моста, там водоворот, не думаю, что полиция бы за ним и туда нырнула.

- Фильмов насмотрелся?

- Это синдром рыбака.

Информация о том, какое преступление совершил пловец, уточняется.