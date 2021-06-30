Без заполнения лишних «бумажек»: как в Хабаровском крае решили вопрос с выплатой пособий на детей

В Хабаровском крае решили вопрос с выплатой пособий на детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всего же повышенные пособия будут получать 46 251 ребенок. Деньги федеральные, обозначены в Указе Президента. А вот удобные механизмы должны были выстроить на местах. Судя по отзывам, в Хабаровском крае с этой задачей справились одни из немногих на Дальнем Востоке.

50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка. Повышенное пособие уже полетело на счета нуждающихся жителей края, кто воспитывает ребенка от 3 до 7 лет.

В Хабаровском крае решили вопрос с выплатой пособий на детей. Фото: Правительство Хабаровского края

- Сумма зависит от среднего дохода семьи с учетом выплат, которые уже семья получает. По-новому субсидия рассчитывается с 1 января 2021 года. Условие, что к этой дате ребенку уже исполнилось 3 года, - подчеркивают в министерстве социальной защиты Хабаровского края.

В Хабаровском крае решили вопрос с выплатой пособий на детей. Фото: Правительство Хабаровского края

Пятилетний Иван под возрастные условия попал, а его семья подошла под условия дохода. Мама Наталья уже получила первое повышенное пособие, для их семьи 100% от прожиточного минимума - 17114 рублей.

В Хабаровском крае решили вопрос с выплатой пособий на детей. Фото: Правительство Хабаровского края

- С этих денег обязательно отложу на подарок, у Вани скоро день рождения. Эта поддержка, конечно, ощутимая. У нас старшая в 10 классе, трат много. И побаловать хочется. А хватает далеко не на все. И знаете, мне кажется важно, что без волокиты можно получить деньги, - говорит Наталья.

Пособие теперь оформить действительно просто. Михаил Дегтярев, будучи отцом четверых детей, не понаслышке знает, в любой семье с малышами в дефиците не только деньги, но и время. Вероятно поэтому, он поручил Правительству края максимально упростить механизм социальных выплат.

В Хабаровском крае решили вопрос с выплатой пособий на детей. Фото: Правительство Хабаровского края

Так для получения выплаты на детей от 3 до 7 лет достаточно лишь заявления, поданного через Госуслуги.

Ну а чтобы жители края не остались за бортом поддержки, просто по незнанию, регион усилил работу по информированию. Руководство края, в свою очередь, контролирует своевременность начислений.

В Хабаровском крае решили вопрос с выплатой пособий на детей. Фото: Правительство Хабаровского края

Именно от региона зависело, насколько доступными станут выплаты, которые обозначены в Указе Президента. По словам семей, которые уже подали заявления, край с этой задачей справился.

Повышенное пособие могут получать более 46-ти тысяч детей Хабаровского края. Из них более 10 тысяч – в 100-процентном размере, 75% положено более чем тысячи человек и 34, 5 тысячи получат 50 процентов от прожиточного минимума.

На перерасчет выплат от семей, которые воспитывают детей в возрасте от 3 до 7 лет уже подано почти 30 тысяч заявлений. Перечислено более 2,6 млрд рублей.

Все это – финансовая поддержка федерации вкупе с организационными решениями руководства Хабаровского края должны привести к решению более серьёзной задачи – снижению бедности.