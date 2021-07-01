В Хабаровском крае налаживают обратную связь между населением и руководством региона

Начальник ЦУР Хабаровского края Руслан Соколов. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Во время прямой линии президент России Владимир Путин отметил важность обратной связи и общения руководителей регионов с населением. Глава государства рекомендовал губернаторам чаще «выходить к людям» и общаться с ними без посредников.

- Прямое общение важно не только потому, что есть возможность задать вопрос президенту или губернатору. Но и потому, что происходит выборка наиболее важных проблем в стране, - сказал президент.

Можно сказать, что Хабаровский край уже в тренде, обозначенном главой страны. Врио губернатора Михаил Дегтярев с первых дней пребывания в регионе активно освещает деятельность правительства в своих соцсетях. Телеграм-канал и Инстаграм главы края, по сути, стали новостными лентами, из которых можно из первых рук оперативно получить всю наиболее важную информацию.

Работает в крае и система «Инцидент-менеджмент», благодаря которой люди могут обратиться к руководству региона напрямую и – самое главное – быстро получить качественный ответ.

- Центр управления регионом Хабаровского края работает на благо жителей нашего края и с помощью системы «Инцидент-менеджмент» поддерживает постоянную обратную связь между населением и региональными властями, - прокомментировал Руслан Соколов, руководитель краевого ЦУР. – Мы регулярно проводим прямые эфиры с представителями органов власти, в ходе которых жители региона имеют возможность задать вопросы на темы, которые их больше всего беспокоят.

Кстати, на основе системы «ИМ» еженедельного готовится справка по «болевым точкам» в регионе, которая ложится на стол первого лица края. На основе этой аналитики принимаются, в том числе системные решения.