Поп ит или симпл-димпл: антистресс-игрушки набирают популярность у хабаровчан

Этим летом в моду вошли «поп иты» и «симпл-димплы». Фото: Диана КАЦКО

Популярность антистресс-игрушек в России волнообразна. В 2017 году страну охватила «спиннер-истерия», а этим летом в моду вошли «поп иты» и «симпл-димплы». Хабаровчане не остались в стороне от общего тренда.

Новые виды антистресс-игрушек заполонили полки магазинов, в сети появляются все новые способы игр с ними, ими обмениваются и даже используют в качестве формочек для шоколада. Pop it переводится с английского как «лопни это». Игрушка представляет собой цветную силиконовую форму с полусферами, издающими при нажатии характерный хлопок, и, по сути, является бесконечным аналогом пузырчатой пленки. Появившийся довольно много лет назад антистресс обрел популярность благодаря сети TikTok, и был буквально сметен с прилавков магазинов. Мини-версия попитов – симпл-димплы (англ. «простая ямочка»), – имеет около пяти хлопающих «пупырок» большого размера, и чаще всего продается в виде брелков и спиннеров.

Спиннер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Антистресс-игрушки расслабляют, дают такие ощущения, от которых человек впадает в легкий транс, – считает хабаровский психолог Наталья Сушко.

Довольно безобидная на первый взгляд игрушка пришлась по вкусу далеко не всем. Депутат Госдумы Виталий Милонов увидел в радужном цвете антистресса пропаганду однополых отношений, а группа пенсионерок назвала его игрушкой «для слабоумных». Действительно, антистресс-игрушки могут помочь нейроотличным людям, людям с тревожностью или отсутствием концентрации снизить стресс, однако их вред для детей скорее переоценен. Тем не менее, такой ажиотаж вокруг игрушек привел к тому, что ими заинтересовался Роспотребнадзор. Он отметил, что эти игрушки изначально использовались для нейроотличных людей со стереотипным поведением, и порекомендовал выбирать антистрессы из качественных материалов с отсутствием резкого запаха.

Антистрессы пользовались большой популярностью и раньше. В 2017 году обрели популярность спиннеры – игрушки, состоящие из корпуса и подшипников, обеспечивающих вращение. Игрушка запускается при зажимании центральной и раскручивании внешней части. Самая распространенная версия создания заключается в следующем: инженер Кэтрин Хеттингер изобрела прототип современного спиннера для своей дочери, страдающей от миастении Эрба-Гольдфлама – аутоиммунного заболевания, которое характеризуется постепенным развитием слабости скелетной мускулатуры.

Антистресс-игрушки набирают популярность у хабаровчан. Фото: Евгения ГУСЕВА

Фиджет-куб (англ. «куб непоседы») – еще одна игрушка, построенная на принципе «жми-крути». Антистресс представляет собой небольшой кубик, на каждой из сторон которого расположены различные кнопки, рычаги и переключатели. Его придумали братья Мэтью и Марк МакЛахлены, а в 2016 году собрали около 6 млн долларов на производство этой игрушки. Это стало одной из самых крупных сумм, собранных на краудфандинговой платформе.

Слаймы и сквиши, пожалуй, самые привычные всем любителям антистрессов игрушки, ведь они продаются стабильно без резких скачков популярности, и достаточно давно. Главное различие слаймов и сквишей в их способности держать форму: при сжатии сквиши принимают свой первоначальный вид, тогда как слаймы более пластичные и податливые. Слаймы представляют собой своего рода цветную слизь, которую можно сжимать, мять и растягивать, а при большой плотности – и лепить из нее фигурки. Сквишами называют любые игрушки-мялки, их часто делают в форме еды: пончиков, бургеров и мороженого, добавляя ароматизаторы.

Еще один вид антистрессов, которые приятно сжимать в руках – кинетический песок. Он состоит из 98% кварцевого песка и 2% силиконовой добавки. Кинетический песок отличается от обычного своим свойством держать форму: его можно смять в кулаке, а слегка надавив на него, наблюдать, как он медленно стекающими струйками падает вниз.