ТОП-5 книг для летних хабаровских вечеров. Фото: Кристина СМЫЧКОВА

Для многих лето – это время, когда хочется читать что-то теплое и легкое, чтобы не нагружать себя сложными повествованиями и добавить атмосферу. Специально для этого случая литературный обозреватель «КП-Хабаровск» Кристина Смычкова подготовила список книг, которые помогут занять вечер и создать идеальную атмосферу.

ТОП-5 книг для летних хабаровских вечеров. Фото: Кристина СМЫЧКОВА

Александра Кристо «Уничтожить королевство» 16+

«Любовь и безумие – две звезды на одном небосклоне»

Эта история пропитана романтикой океана. Пираты, русалки, сирены – эти элементы глубоко погружают читателя в невероятное измерение этого мира, а прописанная автором пиратская жизнь – это отдельная составляющая этой книги.

Сама книга написана как история более темной стороны Русалочки, автору хорошо удалось дать нам узнать ее альтер-эго. Кристо также отлично передала «темноту» и «мрачность» этой истории, но помимо мрачности в книге преобладает и потрясающий юмор героев.

В книге довольно много красивых моментов и важных мыслей насчет семьи и любви. Произведение может заинтересовать подрастающее поколение.

ТОП-5 книг для летних хабаровских вечеров. Фото: Кристина СМЫЧКОВА

Дана Делон «Артур, Луи и Адель» 16 +

«Воспоминания порой страшнее неведения»

Эта книга не совсем легкая, но атмосфера летних каникул, которые проводят герои на пляже во Франции – самое то для жаркого хабаровского лета. Сюжет, герои, дружба, любовь – все это пропитано особенным вайбом.

Главные герои книги – это друзья, которые познакомились одним летом и с тех пор, каждые каникулы проводили вместе. Их дружба стала для них своеобразным островом, куда можно сбежать от городской суеты. Она была наполнена яркими моментами их жизни, многие не одобряли их дружбу, но это не стало помехой. Самое важное в книге то, что она не о любви и дружбе, а о важных жизненных моментах. Эта книга, возможно, разобьет вам сердце, но она также натолкнет вас на определенные мысли, которые останутся с вами навсегда.

ТОП-5 книг для летних хабаровских вечеров. Фото: Кристина СМЫЧКОВА

Эмма Скотт «Среди тысячи слов» 16 +

«В этом и был весь смысл жизни: она продолжалась даже тогда, когда тебе нужно было притормозить»

Автор выражал свою мысль очень красивым языком, мурашки бегают по всему телу от сравнений, метафор и самого слога автора. Из-за этого книга настолько легко читается, что не замечаешь, когда ты уже на последних страницах, а вокруг тебя куча бумажных салфеток - от накатывающих эмоций сложно сдержать слезы.

История главной героини настолько пугающая и пронзительная, что даже после прочтения не перестаешь о ней думать. Прекрасная вещь в книге и то, что главных героев сталкивает вместе театр, ставя постановки актеры рассказывали свою историю под «оболочкой» тех, кого играли. А постановка «Гамлета» - стала отдельными видом искусства в этой истории.

Для усиления эффекта погружения в сюжет, автор предлагает включить песни из плейлиста, который опубликован в начале повествования.

ТОП-5 книг для летних хабаровских вечеров. Фото: Кристина СМЫЧКОВА

Анна Джейн «Его фанатка» 16+

«Фанатка однажды – фанатка навсегда»

Читая это произведение не перестаешь улыбаться, потому что эта книга - некий способ поднять настроение и убежать от реальности. В ней хорошо сочетаются слог автора, персонажи и хорошее чувство юмора.

Особое любопытство просыпается тогда, когда узнаешь о разнице в возрасте между главными героями. Очень интересно, как меняются отношения между Филом и Нелли со временем. Персонажи в книге раскрыты не менее интересно, автор охватила довольно маленький промежуток жизни героев, но несмотря на это мы, узнаем о подростковой жизни Нелли и о дальнейшей ее судьбе.

«Перчинку» этой книге придает интригующий сюжет, но радует то, что герои проходят все трудности вместе – это очень мило и душевно.

ТОП-5 книг для летних хабаровских вечеров. Фото: Кристина СМЫЧКОВА

Шелби Махёрин «Змей и голубка» 16+

«Ведьмы и люди. Все одинаковы. Все невинны. Все виноваты»

В книге потрясающая атмосфера средневековья. Ведьмы, охотники на них, прекрасная главная героиня и красивая любовная линия - автор погружает нас во все это с головой. Магия и ее последствия прописаны так, что от каждого описания охватывает невероятное чувство. Здесь настолько много сюжетных поворотов, что вы будете удивляться все больше и больше с каждой прочтенной главой.

Отдельно хотелось бы сказать о любовной линии так, как, во-первых, завязка очень интересная и автор позже ее раскрывает полностью. Во-вторых, запретная любовь между ведьмой и охотником. Герои постепенно перешли от ненависти к любви.

Второстепенные персонажи прописаны также очень интересно, они раскрыты в книге так, что вызывают такие же сильные эмоции, как и главные герои. Если вы любите фэнтези и ищите хорошую и качественную книгу про ведьм, тогда «Змеи и голубка» точно для вас.