«А говорили, что подростки»: пьяница кинул в остановку бутылку из-под спиртного в Биробиджане. Фото: скриншот с видео.

Ночь на 1 июля в Биробиджане прошла громко. Пьяный биробиджанец с криминальным прошлым «напал» на остановку. Паренька, видимо, чем-то разозлило строение, и он решил его «наказать».

ВОТ ЭТО ВЕЧЕРИНКА!

Около половины пятого утра в дежурную часть МОМВД России «Биробиджанский» сообщили, что на улице Шолом-Алейхема, 26Б неизвестный разбил остановку. Только виновник совсем не подумал, что на улице может быть установлена камера видеонаблюдения, которая и записала инцидент во всех подробностях.

Судя по кадрам, 28-летний подозреваемый выпивал в компании друга. Отдых проходил совершенно спокойно, как вдруг пьяный вандал кинул бутылку, из которой пару секунд назад сделал глоток, в стеклянную перегородку остановки. Увидев, что цель достигнута и остановка разбилась, парень отправился прочь с места преступления.

Нашли его по горячим следам.

- Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В содеянном он признался, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Сейчас специалисты проводят проверку.

ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ

Жителей Биробиджана поступок пьяного парня разозлил. В соцсетях под видео с инцидентом биробиджанцы принялись писать гневные комментарии.

- Пускай теперь ремонтирует ее за свой счет, а потом дворы метет на исправительных работах, за такими же как он сам! – написал пользователь соцсетей.

- Еще и взрослый мужик. Даже не подростки, на которых все возмущались.

- Вот и высчитать с него всю стоимость остановки. Глядишь, другой подумает.

Некоторые пользователи обвинили в ситуации круглосуточные магазины, в которых можно приобрести спиртное. Другие выступили за идею установки камер видеонаблюдения по всему городу. Однако в одном комментаторы сошлись – за порчу имущества парню придется заплатить.