Загадочное космическое шоу развернулось в небе над Хабаровским краем. Что это было на самом деле

На кадрах непонятный объект, обрамленный белой дымкой, летит по ночному небу. Фото: Петр Барыбкин

Метеорит, инопланетяне или ракета – жители Хабаровского края гадают, что за представление разворачивалось в небе минувшей ночью. Из разных точек региона приходили сообщения о некоем космическом объекте, который эффектно озарил небосклон и оставил след в виде «медузы». Завораживающими фото и видео загадочного явления счастливчики поделились в соцсетях.

Скажем сразу: никакой мистики или угрозы жизни в космическом шоу нет. Фото: Петр Барыбкин

На кадрах непонятный объект, обрамленный белой дымкой, летит по ночному небу. Постепенно «рамка» раскрывается, что создает эффект «медузы». За собой загадочное небесное тело оставило яркий след. Удивительно красиво. Посмотрите сами.

- Настоящее НЛО! Накрывайте на стол, - шутят комментаторы в интернете.

- Вызывайте Малдера и Скалли.

Объект, рассекавший по небу над Хабаровским краем, - созданная человеком ракета. Фото: Петр Барыбкин

- Обычная тарелка, движок просто задымил.

- Метеорит, ребята. Бежим.

На кадрах непонятный объект, обрамленный белой дымкой, летит по ночному небу. Фото: Амурск Подслушано Фото: Социальные сети

Яркое свечение в небе стало не только поводом поупражняться в остроумии. Некоторые жители региона не на шутку взволновались. Но и те, и другие ищут ответ на вопрос: «Так что же это было?». Скажем сразу: никакой мистики или угрозы жизни в космическом шоу нет. Объект, рассекавший по небу над Хабаровским краем, - созданная человеком ракета, которая была запущена с космодрома «Восточный» (Амурская область).

- 1 июля был пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», на котором установлены 36 спутников связи OneWeb. В тех местах, где была ясная погода, жители могли наблюдать «медузу» - хвост выхлопных газов, подсвеченный солнцем. Дальность видимости такого явления – порядка 1000 километров, - рассказал «КП» Владимир Моисеев, астроном-любитель, глава клуба «Астрономия в Хабаровске».

За собой загадочное небесное тело оставило яркий след. Фото: big.bro.khb Фото: Социальные сети

В 2021 году с космодрома «Восточный» ожидается еще несколько пусков ракет, так что у жителей Хабаровского края, вероятно, еще будет возможность стать свидетелями уникально небесного явления. Главное, чтобы погода не подвела.