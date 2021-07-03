Инвалиды-колясочники из ЕАО смогли покорить Лазаревскую гору Фото: правительство ЕАО

Подняться на недосягаемую ранее высоту смогли люди с ограниченными возможностями из Еврейской автономной республики. Туристы, волей судьбы прикованные к инвалидным креслам, покорили Лазаревскую гору.

Помогли им в этом активисты из клуба инклюзивного туризма «Свобода», который открылся в регионе в конце июня. Павел Ошкин и Олег Денисов придумали целый проект, в рамках которого собираются и дальше водить людей с инвалидностью в захватывающие дух походы по региону и за его пределами.

— Теперь мы по праву считаемся общественным объединением по развитию инклюзивного туризма в Еврейской автономной области. Мы проработаем программу, обсудим все нюансы, подумаем, какие мероприятия, какие маршруты сделать регулярными, — говорит председатель клуба Павел Ошкин.

Дебютный поход на Лазаревскую гору пришелся по душе его участникам.

— Это здорово! – поделился своими впечатлениями от поездки член клуба Денис Якимов. – Я – человек выездной, участвую в соревнованиях, это восхождение – просто потрясающее!

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