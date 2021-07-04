«Энергия Дальнего Востока»: подводим итоги форума

Первый инвестиционный форум «Энергия Дальнего Востока» прошел в Хабаровске. Фото: Правительство Хабаровского края

Первый инвестиционный форум «Энергия Дальнего Востока» закончился вечером в пятницу, 2 июля. Сегодня уже есть возможность сказать о его итогах – не предварительных, а окончательных. Это крупнейшее событие в экономике края за последние годы, его инициировал Михаил Дегтярев с командой, а организовало краевое правительство и региональное Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций.

Строительный бум

По словам главы региона Михаила Дегтярева, инвестиционный портфель Хабаровского края до 2030 года сформирован из 338 проектов. Общий объем заявленных инвестиций — 2,5 триллиона рублей. Итоги форума подвела первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова:

"Я уверена, что та энергия, которую мы получили за два дня, воплотится в те единицы названий самого форума и будет год за годом прибавляться — второй, третий, четвертый, пятый и не только. Такую задачу вчера поставил Михаил Дегтярев".

Первый инвестиционный форум «Энергия Дальнего Востока» прошел в Хабаровске. Фото: Правительство Хабаровского края

Что дал форум нашей территории? Это семь меморандумов и соглашений о сотрудничестве с крупнейшими инвесторами.

Минстрой края и компания «Дальтрансуголь» подписали документ, закрепляющий взаимодействие сторон в области стимулирования жилищного строительства и развития жилищного найма в Ванинском районе края.

– В ближайшее время мы планируем создать более 100 рабочих мест на нашем предприятии. Важно, что правительство края поддерживает нас в вопросе создания условий для жизни наших сотрудников, решения их жилищных вопросов, развития инфраструктуры в Ванинском районе. Также очень полезна в этой связи поддержка федеральных механизмов и институтов развития, – отметил Владимир Долгополов, генеральный директор АО «Дальтрансуголь» .

Министр строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев в ответ на это заметил, что правительство всегда готово оказывать поддержку социально ответственному бизнесу. В первую очередь – если это касается развития жилищного строительства, что помогает закреплять квалифицированные кадры в регионе.

Строительство вообще стало темой второго дня форума. Поскольку Возведение производств и жилья уже идет хорошими темпами, а в ближайшее время этот кластер заработает еще более интенсивно, задача стоит – обеспечить край кадрами, инженерными разработками и строительными материалами. В этом деле на форуме тоже есть свои достижения. Например, руководитель Центра инновационных технологий Сергей Гришин подтвердил, что проблема с материалами будет решена.

- На базе завода строительной керамики мы начали создавать индустриальный парк. Там разворачивается дополнительная линия по производству кирпича. Плюс мы будем выпускать еще и металлоконструкции, - поделился Сергей Гришин.

То есть в крае создается замкнутый цикл – от выпуска строительного сырья до непосредственно возведения любых массивов зданий. Опыт других регионов говорит, что подобный комплексный подход влияет на снижение стоимости квадратного метра жилья для покупателей. Тем более что с проектировкой проблем нет.

Минздрав региона и компания «ПремиумСтройИнвест» будут строить многопрофильный центр медицинской реабилитации в Хабаровске. За два года планируется реализовать проект стоимостью около 1 млрд рублей. Сопровождением проекта будет заниматься АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».

Центр на 200 коек поможет решить проблему реабилитации не только для жителей края, но и других субъектов ДФО. Врачебную помощь в нем будут оказывать по профилю неврологии, травматологии, ортопедии и онкологии. Уже определена площадка под стройку – территория в Краснофлотском районе недалеко от больницы №10. Проект реализуют через государственно-частное партнерство. Объект останется во владении инвестора, при этом большая часть пациентов будет обеспечена медуслугами за счет средств ФОМС.

Ресурсный фактор

Два меморандума о сотрудничестве на форуме были подписаны с компанией «Ургалуголь». Один из них направлен на реализацию инвестиционного проекта по увеличению добычи угля, что позволит создать дополнительные рабочие места в крае. Второй предусматривает взаимодействие в социальной сфере, в таких важных вопросах, как медицина, образование и подготовка специалистов, поддержка молодежных инициатив и развитие волонтерского движения.

Мощнейшее инвестиционное соглашение было заключено и в другой ресурсной сфере – газовой. Власти Хабаровского края и газодобывающая компания «Дальгазресурс» подписали меморандум о сотрудничестве по проекту строительства заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Документ родился во время итогового пленарного заседания форума.

- Еще осенью 2018 года мы совместно с инвестором из Сингапура приняли решение вкладывать средства в развитие Верхнебуреинского района и строительство на базе газоконденсатного месторождения заводов СПГ. Но, к сожалению, правительство края тогда посчитало нашу инициативу нецелесообразной. Прошло три года, мы вернулись к этой теме и нашли полную поддержку в администрации края, - заявил Олег Баранов, директор ООО «Дальгазресурс».

Еще бы не нашли. Дегтярев в конце прошлого года озвучивал информацию правительства края, согласно которой «Дальгазресурс» намеревалась создать сеть заводов по производству СПГ в Верхнебуреинском районе на Буреинском участке недр. В первую очередь на Андиканском - единственном открытом месторождении углеводородного сырья в регионе. Строительство малотоннажных заводов блочно-модульного типа предполагается непосредственно на месторождениях природного газа.

Речь идет не только перекачке и сжижению голубого топлива. Сюда входит еще и проект строительства логистического центра. Он станет обеспечивать бесперевалочную доставку СПГ при мультимодальных перевозках. В планах – поставка СПГ потребителям в контейнер-цистернах. Подобный проект реализуется в России впервые.

Краевая тактика

Главную задачу площадки «Малый бизнес на границе пандемии» сформулировали сами предприниматели. Кризис из-за пандемии коронавируса нанес сильный удар по малому и среднему бизнесу, поэтому назрела необходимость обменяться опытом по адаптации к новым непростым условиям работы. Предприниматели на конкретных кейсах показали реальные примеры выхода из кризиса. Один из них – поиск свободных рыночных ниш и освоение нового производства.

Первый инвестиционный форум «Энергия Дальнего Востока» прошел в Хабаровске. Фото: Правительство Хабаровского края

– Я привезла на форум из Благовещенска интересный кейс переориентации бизнеса. Если раньше предприниматели поставляли в Китай конфеты и сухое молоко, то в 2020 году, когда спрос на них упал, решили экспортировать лекарственное растение, очень популярное у наших азиатских соседей. Предприятие культивировало его, добилось повышения роста урожая в 5 раз и смогло успешно реализовать в Китай. Да, пока только в Китай, но в планах покорение рынков Кореи и Японии, – рассказала Татьяна Максимова, предприниматель из Амурской области, общественный представитель АНО «АСИ».

Изменение потребительского поведения, в частности массовый переход к жизни в онлайн-режиме, закрыло перед малым бизнесом привычные возможности, но зато открыло новые.

49 кейсов мер поддержки малых и средних предприятий на всех уровнях власти подготовил к форуму мэр Советской Гавани Павел Боровский. Для развития бизнеса в портовом городе делается немало, констатировал он, однако сделать можно намного больше, если расшить узкие места железной дороги, развить прибрежную инфраструктуру.

Форум признан однозначно удачным. Презентация инвестиционных возможностей региона на специализированных мероприятиях – распространенная и хорошо зарекомендовавшая себя практика. Такую тактику применяют даже крупные города вроде Москвы и Санкт-Петербурга. Хабаровский край развернулся лицом к потенциальным инвесторам только после прихода новой управленческой команды, поставившей целью нарастить приток инвестиций в экономику региона. И эта цель начала осуществляться.