«Нападали на мигрантов и наркоторговцев»: неонацистов задержали в Хабаровском крае

«Боролись против педофилов и мигрантов»: неонацистов задержали в Хабаровском крае. Фото: скриншот с видео.

Группу молодых последователей Тесака задержали в Комсомольске-на-Амуре. Ребята являлись членами «Молодежной организации «Русь» (сокращенно «М.О.Р.»). Четырех совершеннолетних неонацистов уже арестовали. Еще одного несовершеннолетнего поставили на учет.

ТАКИЕ МОЛОДЫЕ, А УЖЕ…

Организатором группировки выступил 18-летний Сергей П. Именно он в январе 2020 года создал структуру и привлек в нее 18-летнего Евгения К., а также 17-летнего Алексея С. Вместе молодые люди проводили силовые тренировки и совершали нападения на мигрантов, предполагаемых педофилов и наркоторговцев.

- Следственными органами СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области четырем участникам экстремистского сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении одного участника, не достигшего возраста наступления уголовной ответственности, материалы будут направлены в органы профилактики для постановки на учет, - говорится в сообщении СК России.

По последним данным Сергею П. инкриминируют часть 1 статьи 282.1 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В отношении других участников группировки может быть применена часть 2 той же статьи. Точное количество участников, привлеченных к работе группировки варьируется от пяти до 15 человек.

Во время обыска, у подозреваемых было обнаружено четыре мобильных телефона, семь ножей, литература экстремистского содержания, различные знаки, противогаз, балаклавы, шесть жестких дисков с материалами, фото и видео.

ЕСТЬ ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

В ходе задержания Евгений К. и Алексей С. признались, что основным «родом деятельности» организации была борьба с определенными группами людей. Предположительно, тренировки «борцов» организации проходили в лесу. Там бывшие школьники проводили различные силовые тренировки и обучались ножевому бою.

- Мы занимались ловлей педофилов, мигрантов и наркоторговцев, - рассказал Евгений К.

По признанию Евгения К. он лично принял участие как минимум в пяти акциях нападения на людей. По предварительной информации, у следствия есть данные минимум о трех пострадавших. Все свои «акции» ребята записывали на видео и публиковали в социальных сетях. В роликах видно, что неонацисты оскорбляли и избивали мигрантов, а также предполагаемых педофилов и наркоторговцев.

- В период с марта по июнь 2021 года молодые люди проводили силовые тренировки для физической и психологической подготовки к совершению насильственных преступлений. Кроме того, преследуя цели сообщества по ведению экстремистской деятельности, весной 2021 года нанесли побои не менее чем трем лицам, а также высказали оскорбления по национальному признаку, - добавляется в сообщении СК России.

ЛОВЛЯ НА ЖИВЦА

Отдельную роль в группировке выполняла 16-летняя комсомольчанка, которая сейчас предположительно привлечена в качестве свидетеля. Девушку использовали в качестве «приманки» для мигрантов и предполагаемых педофилов. Сообщается, что девушка знакомилась с потенциальными жертвами в приложениях для знакомств. Кокетливо пообещав продолжение «общения», комсомольчанка назначала встречу, на которую вместо нее приходили ребята из группировки.

Одной из предполагаемых причин организации группировки называется попытка свержения конституционного строя в России и установление «нацистского». Теперь участникам грозит до шести лет тюрьмы, а организацию в России могут запретить.