Вакцинация от коронавируса: хабаровские эксперты разрушили мифы о чипировании и мировом заговоре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Вакцина от ковид 19 – это чип», «врачи умирают после прививки», «после вакцинации человек становится бесплодным» — все это лишь малая часть мифов, которые публикуются и пересылаются друг другу. За последний год высказываний, которые ученые назвали не иначе, как бредом было много. Причем в распространении такой ложной информации особенно преуспели на территории России. Именно наша страна в лидерах среди тех, кто не доверяет вакцинации. Хотя еще в 2019-ом Всемирная организация здравоохранения отнесла отказ от прививок к десяти главным угрозам человечеству. В ковидное время можно смело говорить, что это одна из первых угроз - уверены врачи. Вместе с экспертами собрали самые популярные мифы как общемировые, так и Хабаровского края.

1. Люди отказываются, потому что уверены, что вакцинация всемирный заговор.

Справедливости ради стоит сказать, что отказываются не поголовно. И чем больше людей попадает в стационары, тем больше очереди в пункты вакцинации. В России привито около 20%. Ну а если говорить о мире, там доверие к вакцинации внушительное. Например, в США и Франции привиты уже около 60% от всего населения. Причины отказов, в большинстве случаев – опасение за здоровье, недоверие к вакцине из-за быстрого ее создания.

2. Вакцина слишком мало разрабатывалась и она небезопасна.

Именно стремительное распространение инфекции заставило всех ученых мира работать быстро. Но чтобы запустить вакцину в гражданский оборот она проходит массу исследований в том числе на добровольцах. Лицензию без этого не получить. Контроль проводится и после выпуска, уже когда идет кампания.

3. Лучше переболеть и приобрести естественный иммунитет.

Ответ организма на вакцину схож с тем, что формируется естественно. Вот только времени на то, чтобы ждать, у человечества нет. Цена – жизни. Ведь вирус мутирует и каждый раз ударяет все сильнее. Врачи уже называют третью волну мощной. Она бьет и по здоровым молодым людям.

4. Вакцина содержит микрочипы, которые позволяют правительствам отслеживать местонахождение человека.

Это технически невозможно. На производство доступ ограничен, но там достаточное число специалистов. Удержать такие эксперименты втайне было бы невозможно. Да и если пофантазировать и все-таки решить, что чип есть на практике применить его будет сложно. Во флаконах зачастую содержится вакцина на несколько человек, что делает невозможным отслеживать каждого.

5. Вакцина изменяет ДНК и может вызвать рак.

Ни одна из вакцин не взаимодействует с ДНК. Как работает вакцина на основе информационной РНК: используют частицу генетического кода коронавируса, чтобы иммунная система научилась вырабатывать белок, которые отреагирует на вирус в будущем. Информационная РНК как только выполнит свою работу разрушится. Таким образом, сообщения, что вакцина блокирует активность генов, которые подавляют рак – не иначе как миф.

6. Вакцина спровоцирует вирус.

На самом деле вакцина не содержит элементов вируса. После прививки не будет положительного теста. Некоторые симптомы после прививки могут быть. К примеру, повышение температуры или боль в области укола. Но даже такие побочные эффекты выявляются не у всех.

7. В Хабаровский край не хотят доставлять другие вакцины. Только Спутник V.

Последние партии действительно были только с вакциной ГамКовидВак (Спутник V). Но в начале кампании в регионе была вакцина и ЭпиВакКорона. Распределением занимается федеральный минздрав. Поставки всех вакцин будут наращиваться в регионы страны, в том, числе Хабаровский край, когда они будут выпускаться в большем объеме.

8. После вакцинации опасно лететь в другой город.

Антитела вырабатываются через 41 день после второй прививки. Но следует понимать, что вакцина не гарантирует, что человек не заразится вирусом. Это гарантия, что заболевание будет протекать не в тяжелой форме и без фатальных последствий. И в путешествии и в своем городе необходимо соблюдать меры гигиены и масочный режим. Каждый регион, в зависимости от эпидемиологической обстановки, самостоятельно принимает решение о введении карантина приезжающих граждан.

9. Можно избежать вакцинации. Купить сертификат в интернете.

Можно. Вот только покупка эта вне закона. Правоохранители отслеживает как «предпринимателей», которые поддерживают сертификаты, так и тех, кто готов за «лицу» отдать деньги. И тем и тем грозит наказание. От штрафа в несколько десятков тысяч рублей до реального срока в колонии. Но самое важное, говорят даже не правоохранители, а врачи. Покупной сертификат, не спасет жизнь. А вакцина - это гарант более легкого течения болезни. Угроза и для окружающих. Профессор из Медицинском центре Университета Вандербильта доктор Уильям Шаффнер (США) отметил, что люди без прививки потенциально служат «фабриками по производству новых штаммов».

10. Ревакцинацию придется делать каждые 3 месяца, а потом прививка будет платной.

Ситуация с коронавирусом на постоянном контроле. Заболевание до сих пор изучается. Согласно последним методическим рекомендациям по лечению инфекции и инструкции к вакцине, повторную прививку необходимо сделать через год. Сейчас идет изучение необходимости ревакцинации в период подъема заболеваемости. Прививка бесплатная. Как и, к примеру, прививка от гриппа или энцефалита.