«Рояль в кустах»: в центре Хабаровска нашли боевой артиллерийский снаряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опасный боеприпас нашли утром, 6 июля, рабочие МУП «Южное» во время очистки ливневки на Амурском бульваре в Хабаровске. Ни о чем не подозревающие рабочие отчищали от мусора лоток канализации, как на глаза им попался артиллерийский снаряд. На место сразу же вызвали все оперативные службы.

НЕОЖИДАННО И НЕПРИЯТНО

По информации источника в правоохранительных органах, найденный 30-миллиметровый артиллерийский снаряд оказался далеко не пустышкой.

- На нем были замечены следы коррозии, но в целом, по предварительной информации, снаряд оказался боевым и представлял опасность для окружающих, - объяснил источник.

Найти необычный трофей работникам МУП «Южное» удалось совершенно случайно. Увидеть снаряд невооруженным взглядом было достаточно сложно, так как он «прятался» в ливневке, накрытой решеткой, под горой мусора.

- Сейчас снаряд изъяли и отправили на экспертизу. По результатам исследований будет принято решение о дальнейших действиях в отношении находки. Вероятно, его придется уничтожить с помощью взрыва на специальном полигоне, - добавил источник.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ-ТО?

Судя по внешнему виду, снаряд не один год был подвержен влиянию влаги. Откуда в центре Хабаровска появился подобный «тайник», остается загадкой. Местных жителей произошедшее не испугало, а даже повеселило. В социальных сетях уже успели поглумиться над ситуацией.

- Ну прям «рояль в кустах», - ехидно отметил пользователь соцсетей.

- Как обычно, чистили коллекторы. Причем, их, видимо, так часто убирают, что аж снаряд нашли с 50-х годов, - предположила пользовательница.

- А может просто не чистили до этого? – задается вопросом один из комментаторов.

Как отмечают эксперты, подобные снаряды используют как в сухопутных войсках, так и на флоте, а также в авиации. Дальнейшим выяснением обстоятельств произошедшего займутся сотрудники полиции.