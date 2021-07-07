«Это же наш флаг!»: в Магадане нашли скандальные пакеты для мусора в цветах российского триколора

Мусорные пакеты в упаковке, по мнению магаданцев, уложены в цвета российского флага Фото: Социальные сети

«Как-то это неправильно», «Беспредел», «Сами себя не уважаем» - в мае в Магадане вспыхнул скандал. Да такой, что добрался до другого региона! В этот раз причиной стали не выходки депутатов или выброшенные животные, а… пакеты для мусора. Правда, не совсем обычные, что и вызвало возмущение у местных жителей.

«RUSSIA. ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА»

В начале мая соцсети Магадана облетела фотография упаковки с мусорными пакетами. Вроде, ничего необычного: три рулона мешков по 30 литров каждый - скандалом здесь даже не пахнет. Но жители Магадана с вами не согласятся, ведь вся соль в цветах пакетов - белом, синем и красном. Такое сочетание ничего не напоминает?

Да, да, мусорные пакеты в упаковке, по мнению магаданцев, уложены в цвета российского флага. На этикетке красуется панорама вечернего кремля, красиво подсвеченного фонарями, и надпись: «Russia. Пакеты для мусора». Цена вопроса - порядка 150 рублей за упаковку в 60 «патриотичных» пакетов.

И ведь не показалось. Компания-производитель мешков находится в Новосибирске. На сайте «патриотичные» пакеты для мусора представлены и называются «ТРИКОЛОР». В ассортименте - упаковки с мешками, уложенными в виде флагов Германии, Италии, Франции. Особенно красноречиво описание товара:

В ассортименте - упаковки с мешками, уложенными в виде флагов Германии, Италии, Франции Фото: скриншот

- Давайте вспомним уроки географии и вместо игры «Города» поиграем в флаги! Чем отличаются флаги Германии и Бельгии? У кого полосы расположены вертикально, а у кого горизонтально – у Франции или Голландии? Пакеты для мусора […] помогут вам вспомнить - какими цветами играют флаги европейских государств, - сказано на сайте компании-производителя.

ПРОВЕРКИ

Магаданцы с обостренным чувством долга обратились в прокуратуру, которая передала материалы в местное МВД. Колымские полицейские обратились к коллегам из Новосибирска.

- Материалы направлены по территориальности в Новосибирск, где полиция будет проводить проверку на предмет нарушения законодательства. По ее результатам будет принято решение о законности изготовления и распространения указанного товара, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Магаданской области.

О каких-то итогах говорить еще рано - материалы поступили новосибирским следователям недавно. Вероятно, сухой из воды компания-производитель не выйдет - на упаковке изображен флаг РФ, изображение которого в коммерческих целях, да еще и применительно к мусорным пакетам, - довольно спорный момент.

- Товар теоретически может попасть под уголовную статью «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации». Сейчас в рамках проверки специалистам предстоит провести массу исследований, в том числе выяснить, насколько сильно данный продукт оскорбляет чувства граждан. Если компания и будет привлечена к ответственности, то, вероятнее всего, по статье «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации», - считает адвокат Алексей Ананьев.

Максимальное наказание по административной статье: для граждан - от 2000 до 5000 рублей, для юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.