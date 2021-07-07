Кома, инсульт и переломы: десятки человек условно пострадали при обрушении стены в аэропорту Хабаровска

В зоне прилета на лентах выдачи багажа лежат люди: кто-то без сознания, кто-то держится за сердце Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

«Внимание! Чрезвычайная ситуация ситуация. Просьба покинуть здание», - раздалось из динамиков хабаровского аэропорта. В зоне прилета на лентах выдачи багажа лежат люди: кто-то без сознания, кто-то держится за сердце, кто-то не чувствует конечности. За считанные секунды в помещение ворвались отряды экстренных служб.

«Внимание! Чрезвычайная ситуация ситуация. Просьба покинуть здание», - раздалось из динамиков хабаровского аэропорта Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

На каждом условном раненном табличка с симптомами Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Вместо крови - кетчуп, а роли металлических завалов играли коробки Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Конечно, все пострадавшие - условные, а созданная ЧС - учения центра медицины катастроф. По легенде, в зоне прилета аэропорта рухнули стена и потолок. Под обломками оказались десятки человек, которым срочно требуется помощь врачей.

Учения проходили для того, чтобы проверить у участников их навыки оказания первой помощи Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

За считанные секунды в помещение ворвались отряды экстренных служб Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Пострадавшие - студенты техникума техносферной безопасности и медицинского вуза Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Вместо крови - кетчуп, а роли металлических завалов играли коробки. Пострадавшие - студенты техникума техносферной безопасности и медицинского вуза. На каждом условном раненном табличка с симптомами: сильные боли в правой стопе; рассечение головы; плаксивость; потеря сознания и другие.

Этому "пострадавшему" потребовался непрямой массаж сердца Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

- Мы брали максимально сложную ситуацию, которая может сложиться в этом аэропорту - с обрушением, с получением пострадавшими травм. Это было сделано для того, чтобы проверить у участников учения их навыки оказания первой помощи, - рассказал Алексей Фомкин, заместитель главного врача краевого центра медицины катастроф.

Сперва «пострадавших» необходимо было достать из под завалов, затем - выяснить характер травмы и оказать первую помощь Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В следующий раз «раненных» будут спасать на железнодорожном вокзале в Комсомольске Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Конечно, все пострадавшие - условные, а созданная ЧС - учения центра медицины катастроф Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Помощь условным раненным оказывали спасатели разных ведомств, полицейские и врачи. Сперва «пострадавших» необходимо было достать из под завалов, затем - выяснить характер травмы и оказать первую помощь. После перебинтованных актеров эвакуировали из зоны ЧС.

По итогам учений без внимания не остался ни один условный пострадавший Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Под обломками оказались десятки человек, которым срочно требуется помощь врачей Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

По итогам учений без внимания не остался ни один условный пострадавший. В следующий раз «раненных» будут спасать на железнодорожном вокзале в Комсомольске-на-Амуре.

Вместо крови - кетчуп, а роли металлических завалов играли коробки Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

На каждом условном раненном табличка с симптомами Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ