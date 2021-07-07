Кома, инсульт и переломы: десятки человек условно пострадали при обрушении стены в аэропорту Хабаровска

В зоне прилета на лентах выдачи багажа лежат люди: кто-то без сознания, кто-то держится за сердце
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
«Внимание! Чрезвычайная ситуация ситуация. Просьба покинуть здание», - раздалось из динамиков хабаровского аэропорта. В зоне прилета на лентах выдачи багажа лежат люди: кто-то без сознания, кто-то держится за сердце, кто-то не чувствует конечности. За считанные секунды в помещение ворвались отряды экстренных служб.
«Внимание! Чрезвычайная ситуация ситуация. Просьба покинуть здание», - раздалось из динамиков хабаровского аэропорта
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
На каждом условном раненном табличка с симптомами
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Вместо крови - кетчуп, а роли металлических завалов играли коробки
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Конечно, все пострадавшие - условные, а созданная ЧС - учения центра медицины катастроф. По легенде, в зоне прилета аэропорта рухнули стена и потолок. Под обломками оказались десятки человек, которым срочно требуется помощь врачей.
Учения проходили для того, чтобы проверить у участников их навыки оказания первой помощи
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
За считанные секунды в помещение ворвались отряды экстренных служб
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Пострадавшие - студенты техникума техносферной безопасности и медицинского вуза
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Вместо крови - кетчуп, а роли металлических завалов играли коробки. Пострадавшие - студенты техникума техносферной безопасности и медицинского вуза. На каждом условном раненном табличка с симптомами: сильные боли в правой стопе; рассечение головы; плаксивость; потеря сознания и другие.
Этому "пострадавшему" потребовался непрямой массаж сердца
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
- Мы брали максимально сложную ситуацию, которая может сложиться в этом аэропорту - с обрушением, с получением пострадавшими травм. Это было сделано для того, чтобы проверить у участников учения их навыки оказания первой помощи, - рассказал Алексей Фомкин, заместитель главного врача краевого центра медицины катастроф.
Сперва «пострадавших» необходимо было достать из под завалов, затем - выяснить характер травмы и оказать первую помощь
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
В следующий раз «раненных» будут спасать на железнодорожном вокзале в Комсомольске
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Конечно, все пострадавшие - условные, а созданная ЧС - учения центра медицины катастроф
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Помощь условным раненным оказывали спасатели разных ведомств, полицейские и врачи. Сперва «пострадавших» необходимо было достать из под завалов, затем - выяснить характер травмы и оказать первую помощь. После перебинтованных актеров эвакуировали из зоны ЧС.
По итогам учений без внимания не остался ни один условный пострадавший
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Под обломками оказались десятки человек, которым срочно требуется помощь врачей
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
По итогам учений без внимания не остался ни один условный пострадавший. В следующий раз «раненных» будут спасать на железнодорожном вокзале в Комсомольске-на-Амуре.
Вместо крови - кетчуп, а роли металлических завалов играли коробки
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
На каждом условном раненном табличка с симптомами
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
По легенде, в зоне прилета аэропорта рухнули стена и потолок
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ