Михаил Дегтярев решил десятки проблем за два часа

Михаил Дегтярев провел прямую линию в социальных сетях. Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев провел прямую линию в двух социальных сетях, выделив по часу на каждую. Он ответил на более чем сто вопросов, волнующих жителей края. Всего же их поступило больше тысячи. Все они были зафиксированы и «взяты на карандаш». 668 вопросов были предельно конкретны – с адресами проблемных мест, фамилиями нуждающихся в помощи, с именами виновников возникших проблем. Те, на которые Михаил Дегтярев физически не успел дать ответ, ушли в профильные министерства, ведомства, департаменты. По каждому из них будет отчет о выполнении. С этим у главы региона строго. Он сам призвал зрителей и слушателей держать его в курсе – решили проблему или нет.

Он также сделал заявления по ряду важных проблем.

Как показывает практика, выбранный им формат общения с жителями региона остается востребованным. В этом нет ничего нового, однако мало кто из руководителей ранга Дегтярева использует прямые линии в соцсетях для общения с людьми онлайн. О том, что разговор Дегтярева был именно в живом времени, говорит тот факт, что обращения обрабатывались буквально в момент их поступления. То есть человек имел возможность получить ответ через пять минут. Таких проблем врио решил на месте не меньше трех десятков.

- Социальные сети дают возможность узнать о проблемах напрямую, минуя сито чиновничьего равнодушия и отписок. Поэтому считаю это инструментом коммуникации с людьми, которым обязан в совершенстве владеть современный руководитель региона, - сообщил Михаил Дегтярев.

Большинство проблем, с которыми к главе региона обращались жители, касались состояния дорог, качества услуг и тарифов ЖКХ, общественного транспорта, работы местных властей. Это свидетельствует о том, что люди действительно убеждены, что только Дегтярев может навести порядок во многих проблемных сферах, как человек, показавший себя небезразличным и ответственным руководителем.

По отдельным вопросам решения принимались прямо по ходу прямой линии. Так, отвечая на вопрос подписчика по жалобе на работу общественного транспорта Хабаровска, глава региона отметил, что действующая схема движения в городе, принятая 20 лет назад, будет пересмотрена, и ее работа значительно улучшится.

В ходе общения с подписчиками врио губернатора в очередной раз зафиксировал свою принципиальную позицию в отношении вакцинации от коронавируса. Дегтярев назвал любые попытки развернуть принудительную вакцинацию недопустимыми и лично обещал разобраться с каждым случаем незаконных увольнений, когда основанием для этого стал отказ делать прививку.

Затронул глава региона и болезненный для края вопрос состояния и ремонта дорог. Как отметил врио губернатора, темп строительства и ремонта дорог в Хабаровском крае будет расти. По словам Дегтярева, в последние годы поток федеральных средств на эти цели значительно сократился на фоне их неэффективного использования. В июне врио губернатора договорился с президентом Владимиром Путиным о возобновлении финансирования, сегодня договоры с подрядчиками и работы на проблемных участках возобновляются.

Нашла отражение в ходе прямой линии крайне злободневная тема подготовки региона к паводкам. Мы ждем большой воды и готовы ее встретить. Так врио губернатора рассказал о том, как происходит подготовка к паводкам, а также подчеркнул, что срок сдачи дамб к Комсомольске-на-Амуре будет выдержан. Объект будет сдан к 2024 году, работы на нем идут в круглосуточном режиме под прямым губернаторским контролем.

Иногда в информационном пространстве звучат мнения, что ручное управление и решение частных случаев как бы не по рангу руководителю территории. Однако Михаил Дегтярев доказывает обратное и даже противоположное. Только его вмешательство в проблему на месте зачастую и позволяет ее решить. Из этого множества частных вопросов, с виду ничтожных по сравнению с большой политикой, и состоит каждодневная жизнь людей. А они в свою очередь и составляют то самое общество, ради которого и существует власть. Дегтярев – максимально открытый руководитель. Именно открытость и прямой контакт с жителями края позволяют ему быть в курсе актуальных проблем и оперативно их решать, не дожидаясь, когда они негативно отразятся на качестве жизни людей.

Врио хорошо чувствует повестку и проблемы, волнующие людей. Он внедряет разные форматы, чтобы дать возможность жителям Хабаровского края донести до него информацию о волнующих их проблемах.