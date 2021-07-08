«С утра сто грамм»: в соцсетях затравили диспетчера скорой помощи в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Не лучшее время для «отдыха» на работе выбрала диспетчер станции скорой медицинской помощи поселка имени Горького. В самом начале смены дама выпила небольшую порцию спиртного, после чего захотела продолжения пира и удалилась с рабочего места. Такую версию событий, случившихся 2 июля, продвигают пользователи соцсетей и авторы различных пабликов. «Комсомолка» выяснила, как дела обстояли на самом деле.

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

По распространяющейся в соцсетях информации, выпившая диспетчер покинула свое рабочее место, из-за чего около получаса вызовы не принимались, а бригада спорой помощи сидела без дела. Однако министерство здравоохранения Хабаровского края такую версию происходящего опровергло.

- Диспетчер подстанции Железнодорожного района Хабаровска экстренно покинула свое рабочее место по личным обстоятельствам 2 июля 2021 года. Алкогольного опьянения у сотрудника зафиксировано не было. В результате проверки сотруднице объявили выговор и лишение 100% стимулирующих выплат за июль. Все вызовы, которые поступали за время отсутствия сотрудницы, а это было не более 30 минут в период пересменки, поступали из центральной диспетчерской службы на планшеты врачей, все вызовы обслуживались вовремя, - сообщили «КП» в пресс-службе краевого минздрава.

Что вынудило диспетчера покинуть свое рабочее место, и почему в этот момент она работала одна, неизвестно. В свою очередь руководство хабаровской станции отметило, что подобные ситуации не должны выноситься на всеобщее обозрение, так как это все же внутренние дела учреждения.

- В любом случае нарушения трудовой дисциплины мы всегда стараемся пресекать. Если у нас такие факты появляются, мы принимаем все исчерпывающие меры, чтобы этого впредь не допускать. Во всяком случае, перебоев в работе учреждения за последнее время у нас не возникало, - сказал «КП» Андрей Духовный, заместитель главного врача КГБУЗ «Хабаровская ССМП» по медицинской части.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБСУЖДАТЬ?

Настоящий общественный суд развернулся в соцсетях. Не разобравшись в ситуации, хабаровчане принялись травить диспетчера. Но были и те, кто попытался пошутить:

- С утра сто грамм - весь день свободен, - усмехнулась пользовательница.

- Все правильно, напилась - иди домой, - добавил комментатор.

Другие принялись рассуждать, что диспетчер не должна была покидать свое рабочее место, ведь на пульт поступают вызовы, от которых зачастую зависят жизни пациентов.

- Возможно, в это время где-то человек от инсульта умирал, или ребенок маленький в помощи нуждался, - написала хабаровчанка.

- Когда нет диспетчера, которая решила набухаться, помощь не приедет ни к кому, - добавил комментатор.

В свою очередь нашлись и те, кто призывал закрыть тему и не продолжать обсуждение.