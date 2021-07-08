«Купим еще несколько и останемся без денег»: семья фермеров занялась разведением страусов в Хабаровском крае. Фото: из личного архива Сергея Кадыкова.

В настоящую авантюру ввязалась семья Кадыковых в поселке Ванино Хабаровского края. Сергей и Ирина на свой страх и риск купили шестерых страусят и взяли «дальневосточный гектар». По плану через пару лет страусы начнут размножаться, а их яйца, мясо, кожу и перья можно будет продать. Сейчас из шести особей остались живы только трое. При этом сгубили трех птиц не болезни или холод, а крутой нрав лидера стаи – самки Маши. Уже в октябре ферма пополнится еще одним страусиным семейством.

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Идея создать ферму именно со страусами началась с обычного семейного разговора.

- Однажды мы сидели с женой, и она рассказала, что в западной части России выращивают страусов и создают настоящие фермы. Я послушал ее и тоже загорелся идеей сделать такое в Ванино. Жена начала было объяснять, что это только шутка. Но я уже был серьезно настроен, - рассказал «КП» фермер Сергей Кадыков.

На изучение вопроса о разведении страусов ушло ни много ни мало три года. Семейство посмотрело, какие условия содержания должны быть у птах, чем их нужно кормить и принялись искать птенцов. Найти их удалось только в Калужской области. Сергей и Ирина решили лично слетать туда и посмотреть на диковинных птиц. В итоге, пришла любовь с первого взгляда. Но птичек все равно пришлось ждать целый год.

«Купим еще несколько и останемся без денег»: семья фермеров занялась разведением страусов в Хабаровском крае. Фото: из личного архива Сергея Кадыкова.

- Оказалось, что в центральной части нашей страны страусы пользуются большим спросом, поэтому пришлось подождать, - объяснил Сергей Кадыков.

В Ванино птенцов привезли в ноябре 2020 года. Там их уже ждал специально оборудованный загон. В нем сделали теплый пол и поставили несколько обогревателей, чтобы пташки не замерзли.

В небольшой поселок Хабаровского края приехали сразу шесть страусов. Но к лету 2021 года их осталось всего трое – Маша, Даша и Гоша.

- Считается, что у страусов не бывает болезней. Единственное, что может им навредить – сородичи, - сказал Сергей Кадыков.

Так, первого страуса забили соседи по загону. Он оказался самым слабым из всех и его, согласно всем законам эволюции, попросту пытались выжить. Именно тогда свои лидерские качества начала проявлять самка по имени Маша. В последствии, она стала лидером небольшой стаи, а проще говоря, семьи. Вскоре семья уменьшилась еще на две особи. Пара страусов постоянно дралась. У них было множество механических повреждений и птицы стали себя плохо чувствовать. Их пришлось пустить на убой. Это и была первая порция проданного мяса.

В НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОЛЕЗНЕЕ

«Купим еще несколько и останемся без денег»: семья фермеров занялась разведением страусов в Хабаровском крае. Фото: из личного архива Сергея Кадыкова.

Как отмечает семья фермеров, страусиное мясо занимает выгодную позицию и может вытеснить конкурентов в виде свиней и коров. В отличие от говядины и свинины, страусятина является диетическим мясом. В 100 граммах мяса всего 98 килокалорий, что даже меньше, чем в индейке. Также мясо богато витаминами и микроэлементами, содержит небольшое количество холестерина.

- У нас на Дальнем Востоке к страусиному мясу относятся с недоверием. Но распробовав, люди готовы покупать его снова и снова, несмотря на достаточно высокую цену, - объяснил фермер.

За суповой набор семейство Кадыковых берет 500 рублей. От 1500 до 2000 рублей стоит килограмм мяса. Цена варьируется в зависимости от части тушки. Примерно столько же стоит одно яйцо страуса, которое может весить до двух килограммов.

- Кстати, некоторые художники покупают отдельно скорлупу. Она очень прочная и из нее создают настоящие произведения искусства, - говорит Сергей.

Стоит такая диковинка недорого – всего 600 рублей. Но самым дорогим считается кожа. Ее оценивают даже дороже, чем крокодилью.

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

В октябре Маше, Даше и Гоше исполнится только год. Они уже выросли до двух метров, но пока не размножаются.

- Потомство и первые яйца от этой семьи будем ждать года через два, - объяснил Сергей.

А пока у Кадыковых другие планы – купить уже взрослую семью с птенцами. Их привезут из Алтайского края уже в октябре.

- Купим эту семью и останемся без денег. Но я воспринимаю это как вложение в счастливое будущее, - говорит глава семейства.

Кроме того, до начала брачного периода у страусов, Кадыковы решили проводить экскурсии по ферме. Один билет стоит недорого – детский 100 рублей, а взрослый 200. Но незабываемые эмоции остаются на всю жизнь.

- Потихоньку мы с женой обустраиваем наш Дальневосточный гектар. Процесс идет медленно, так как нет помощников, но, думаю, у нас все получится, - заключил Сергей Кадыков.