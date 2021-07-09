На правильном пути: команда правительства Хабаровского края крепко взялась за сферу транспорта

Команда правительства Хабаровского края крепко взялась за сферу транспорта. Фото: Правительство Хабаровского края

Ситуация в сфере транспорта долгое время не контролировалась, поэтому сейчас это одна из наиболее запущенных отраслей края - автобусы устарели, как, впрочем, и маршруты. А ведь именно от этого напрямую зависит качество жизни в регионе. Исправить все возможно, если найти комплексное решение. Поиск не только стартовал, но и уже дал результаты. Уже готовится проект модернизации системы общественного транспорта в Хабаровске и Комсомольске корпорацией развития «ВЭБ. РФ». И это далеко не единственный пример.

«Дела важнее слов» - эта надпись по несколько раз в день мелькает перед прохожими. От остановки до остановки троллейбусы курсируют по Хабаровску, и именно логотип дает понять - они подарок из Москвы.

- Кажется уже, что они в городе были всегда. Вроде обычные троллейбусы, но новее наших. Да и салон просторнее. Но мне главное, что с тросточкой удобно подниматься, низкий пол, - говорит пенсионерка Лидия Цай.

Каждому свое. Водитель, услышав разговор, отмечает плавный ход и экономичность, электроэнергии эта машина ест меньше старых собратьев. В мэрии же еще в день поставки отметили - главное, что троллейбусы стоимостью более 20 миллионов каждый городу достались бесплатно, оплачена только транспортировка.

Хотя скептики, когда только появилась новость о таком подарке, в один голос заявили: «ничего не будет». Но была сначала личная встреча Дегтярева и Собянина, потом было соглашение о передаче 20 троллейбусов и 20 автобусов для Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а в марте в краевой столице состоялся и запуск на линию троллейбусов.

Договоренность была и с РЖД. К руководителю железной дороги край обратился всего полгода назад. По меркам внедрения чего-то нового срок небольшой. И вот результат уже курсирует по маршруту Хабаровск - Николаевка. Современный электропоезд. Анатомические сиденья, система климат-контроля (те, кто в +30 ездил с дачи на стареньких электричках, оценит), даже крепления для велосипедов есть.

- Выхожу на платформу, а здесь чисто столичная электричка, точно не наша. Спросила, говорят - все верно, пришла. Уеду я на ней на дачу. Внутри, конечно, очень комфортная, - говорит хабаровчанка Любовь Вишнякова.

На торжественном запуске поезда звучат уже знакомые слова. На этот раз от начальника Дальневосточной железной дороги.

- Дела важнее слов. Когда глава региона включается в процесс обновления подвижного состава, все происходит гораздо быстрее, гораздо меньше времени на согласования уходит. Главное - людям становится комфортнее, - отметил начальник ДВЖД Николай Маклыгин.

О благосостоянии города, края можно легко судить по транспортной сфере, в том числе и по остановкам. Важно, чтобы они были не переполнены, как это случилось в Хабаровском районе. Люди в утренний час пик ожидали автобусов, которые переполненные проходили мимо. Пожаловались главе региона, он в одно такое утро приехал сам. Увидел, как люди набиваются в транспорт «как селедки в бочке». После были заданы вопросы минтрансу и перевозчикам. Ситуация стабилизирована.

После таких примеров новости о том, что состоялась встреча с представителями группы компаний «ГАЗ», чтобы обновить парк подвижного состава, уже видятся жизнеспособными. Если уж за год удалось добиться некоторых результатов, то и дальше дело пойдет.

А ведь действительно пойдет, - говорят эксперты края, которые на протяжении десятилетия, а то и дольше, наблюдали, как сфера транспорта стоит без развития. Сейчас увидели свет. Так, в Хабаровске прошло совещание с представителями государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». На повестке разработка проекта дорожной карты комплексной модернизации системы общественного транспорта Хабаровска и Комсомольска.

- Команда Дегтярева подходит именно системно. Это важно. Тут и жд- и авиа- и автотранспорт. К примеру, речь идет о том, чтобы в Комсомольске построить систему единого оператора. Все маршруты под одним хозяином. Это позволит уже с научной точки подойти к развитию даже маршрутной сети. Плюс карта «Тройка». Это удобно. Система пересадок так будет даже проще. Валидатор считает, что человек пересел, не добрался до конечной точки, а значит, не снимет с него дополнительную сумму. Оператор может зайти даже со своим транспортом, полностью обновив парк. Это важный социальный результат, как во всех цивилизованных странах. Это необходимо людям, - подчеркнул председатель общественного совета министерства транспорта и автодорожного хозяйства Хабаровского края Игорь Пугачев.

Транспорт - наша жизнь, с этим уже никто не поспорит. И жители Хабаровского края уж точно достойны того, чтобы она была комфортной.