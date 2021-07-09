В Хабаровском крае подвели итоги ЕГЭ Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В Хабаровском крае завершилась пора школьных экзаменов. В 2021 году единый государственный экзамен решили сдавать 6,5 тысячи ребят. А вот 550 не стали тратить время на преодоление проходного порога и сразу решили поступать в колледжи и техникумы. О результатах экзаменов этого года рассказала министр образования края Виктория Хлебникова.

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

Множество изменений претерпел ЕГЭ в этом году. Так, например, обязательный для сдачи предмет был всего один - русский язык. С ним справились практически все одиннадцатиклассники. Не смогли сдать экзамен с первого раза лишь 14 учеников. Они уже успели написать экзамен повторно. Результаты будут известны 10 июля. Кроме того, 13 июля предусмотрена пересдача ЕГЭ по русскому языку для тех, кто написал экзамен впервые 28 июня и получил неудовлетворительный результат.

- В целом в этом году наблюдается положительная динамика. Так, улучшились результаты по математике, физике, информатике, географии, обществознанию и литературе. В экзаменах по химии и иностранному языку сохранились прошлогодние показатели, - сказала Виктория Хлебникова.

Хуже всего школьники написали экзамены по биологии и истории. И хотя падение незначительное - всего в несколько процентов, - эксперты выявят его причину.

- Биология - это медицина. А нам она нужна сильная. Что касается истории, то предмет, конечно, не из легких, но почему сдали хуже, будем выяснять, - добавила министр образования края.

Самым популярным необязательным предметом в 2021 году стало обществознание. Его выбрали 45% выпускников. Кроме того, больше 50% школьников захотели сдавать профильную математику. Выросло число учеников, сдавших экзамены на 80 баллов и более. Если в 2019 году таких было 12% от общего числа, то в этом году - 15,5%.

Кроме того, в этом году выпускники впервые сдавали информатику на компьютерах. Такое новшество не принесло негативных последствий, и результаты оказались хорошими. Так, 19,4% сдававших информатику получили 80 и более баллов. В том числе наивысшего результата в 100 баллов достигли сразу два одиннадцатиклассника. Как отметила Виктория Хлебникова, популярность информатики в регионе растет с каждым годом.

В Хабаровском крае подвели итоги ЕГЭ Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

ТОЧНО ПОЛУЧАТ ПО ЗАСЛУГАМ

Всего на 100 баллов экзамены в регионе сдали 34 человека. Так, впервые с 2018 года появился стобалльник по физике. Наивысшего результата по нескольким предметам достигла выпускница из Комсомольска-на-Амуре. По трем предметам ей удалось набрать 297 баллов, из них 100 по русскому языку, 100 по истории и 97 - по английскому языку.

- Все ребята, набравшие 100 баллов за один экзамен, получат премию имени Н. И. Гродекова в 100 тысяч рублей. Кроме того, по 50 тысяч рублей мы вручим тем, кто набрал от 95 до 99 баллов. Мы встретимся с 223 лучшими выпускниками на смене «Яблоко Ньютона», которая пройдет с 21 по 23 июля в детском центре «Созвездие», - сообщила Виктория Хлебникова.

Кроме того, введено изменение в отношении премии. Теперь воспользоваться премией смогут все, кто ее удостоился, независимо от того, в каком регионе выпускник поступит в вуз.

ГОРДОСТЬ КРАЯ

Своими эмоциями от ЕГЭ поделился выпускник политехнического лицея Хабаровска Дмитрий Авдеев. В этом году парень смог сдать экзамен по географии на 100 баллов. Кроме того, в этом году Дмитрий стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по географии. Победа дает возможность выпускнику поступить в один вуз без результатов ЕГЭ.

- Экзамен я выбрал еще до того, как стали известны результаты олимпиады. Уже после того, как я узнал о победе на олимпиаде, мне стало интересно посмотреть на свой результат на ЕГЭ. Естественно, я не был уверен, что получу максимальный балл. Каждый человек имеет свойство ошибаться. Для меня было открытием то, что я не допустил ни одной ошибки, - рассказал Дмитрий Авдеев.

С вузом Дима уже определился и подал документы в Московский государственный университет на специальность «Науки о земле» географического факультета. Кроме Димы в 2021 году победителями Всероссийской олимпиады школьников стали 17 учеников Хабаровского края.